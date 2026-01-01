Beschreibung

Einleitung Das Sonop liegt in einer der faszinierendsten Regionen Namibias, eingebettet in die majestätischen Dünen der Namib-Wüste. Diese einzigartige Lage ermöglicht Ihnen einen spektakulären Blick auf die unendlichen Weiten.

Lage Die Lodge liegt südlich des Namib Naukluft Parks, ungefähr 3 Fahrstunden südlich von Sesriem. Das Sonop ist inmitten von Granitfelsen erbaut, die charakteristisch für die Landschaft der südlichen Namib-Wüste sind.

Angebot Sonop bietet das authentische Erlebnis einer vergangenen Ära. Die Lodge verfügt über einen Pool, einen Spa und ein Fitnessbereich. Tagsüber werden Naturfahrten, geführte Buschwanderungen, E-Fat-Biking sowie Reitausflüge angeboten. Nachts erwartet Sie Sternenbeobachtungen sowie ein einmaliges Open-Air-Kino unter dem Namibischen Himmelszelt.