Sonop Lodge
NamibRand Nature Reserve
Beschreibung
Einleitung
Das Sonop liegt in einer der faszinierendsten Regionen Namibias, eingebettet in die majestätischen Dünen der Namib-Wüste. Diese einzigartige Lage ermöglicht Ihnen einen spektakulären Blick auf die unendlichen Weiten.
Lage
Die Lodge liegt südlich des Namib Naukluft Parks, ungefähr 3 Fahrstunden südlich von Sesriem. Das Sonop ist inmitten von Granitfelsen erbaut, die charakteristisch für die Landschaft der südlichen Namib-Wüste sind.
Angebot
Sonop bietet das authentische Erlebnis einer vergangenen Ära. Die Lodge verfügt über einen Pool, einen Spa und ein Fitnessbereich. Tagsüber werden Naturfahrten, geführte Buschwanderungen, E-Fat-Biking sowie Reitausflüge angeboten. Nachts erwartet Sie Sternenbeobachtungen sowie ein einmaliges Open-Air-Kino unter dem Namibischen Himmelszelt.
Zimmer
Die 10 Zeltsuiten verfügen über ein oder zwei Schlafzimmer und bieten eine einzigartige Zeitreise mit einer raffinierten Zeitreise des britischen Kolonialstils. Eine traumhafte Badewanne, eine Kaffee-/Teekocher, Klimaanlage, WIFI sowie eine private Terrasse mit Teleskop runden das Angebot ab.
Alle Zelte bieten mehrere aufrollbare Leinwandöffnungen mit herrlichem Panoramablick über die Namibwüste.
Alle Zelte bieten mehrere aufrollbare Leinwandöffnungen mit herrlichem Panoramablick über die Namibwüste.
Preis auf Anfrage
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