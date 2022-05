USA Nationalparks

Wer an USA Reisen denkt, dem ziehen nicht zuletzt wunderschöne Landschaften und unberührte Natur vor dem inneren Auge vorbei. Und die Amerikaner haben schon früh erkannt, dass diese Natur ein wichtiges Gut ist, welches es zu schützen gilt. Bereits im 19. Jahrhundert wurde die erste dieser Landschaften unter Schutz gestellt und der Yosemite Nationalpark, der älteste seiner Art auf der Welt, gegründet. Und heute gibt es in den USA über 60 Nationalparks und National Monuments, welche das Ziel haben, die einzigartigen Naturschönheiten zu bewahren. In den meisten Parks gibt es nur vereinzelte, rustikale Hotels und Ranches, um dem Besucher ein möglichst authentisches und unverfälschtes Naturerlebnis zu bieten. Fragen Sie unsere Spezialisten nach der für Sie geeigneten Reiseart und Route, wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Am bequemsten lassen sich die Parks auf einer geführten Rundreise entdecken, wenn Sie aber Ihr Tempo und die Route ganz individuell bestimmen möchte, so ist eine USA Mietwagenrundreise sicher die beste Wahl für Sie.