Der Westen für Gross und Klein ab Los Angeles

1-2 . Tag Los Angeles Individuelle Anreise nach Los Angeles, Mietwagenübernahme und Fahrt nach Anaheim, der Heimat von Disneyland oder North Hollywood, wo sich die Universal Studios Hollywood befinden. Der Besuch eines Freizeitparks ist sicher ein Highlight für die ganze Familie. Je nach Interesse und Alter der Kinder wartet im Disneyland Action und Spass mit Mickey und Co., während Sie in den Universal Studios in die Welten von Harry Potter, den Minions und Super Mario eintauchen können. 2 Nächte im Howard Johnson by Wyndham Anaheim o.ä. (Anaheim) oder im The Garland o.ä. (North Hollywood)

3-4 . Tag Las Vegas (ca. 420 km) Auf der erstaunlich abwechslungsreichen Fahrt durch die Wüste Richtung Las Vegas bietet sich Calico Ghost Town als Zwischenstopp an. Hier wird mit Hilfe restaurierter und nachgebauter Gebäude das Leben in einer alten Westernstadt nachempfunden. An einem Tag eine Gondelfahrt wie in Venedig unternehmen, mit dem zweitgrössten Riesenrad der Welt fahren und im riesigen M&Ms-Shop der süssen Versuchung erliegen; das ist nur in Las Vegas möglich. Am Abend sollten Sie der Fontänen-Show beim Bellagio beiwohnen. 2 Nächte im Hilton Vacation Club Flamingo Las Vegas o.ä.

5-6 . Tag Zion Nationalpark (ca. 260 km) Unterwegs zum Zion Nationalpark regt ein Abstecher zur unverfälschten Geisterstadt Grafton die Fantasie von Jung und Alt an. Werden Sie zu Entdeckern und erkunden Sie die schmalen Schluchten, roten Gesteinsformationen und beliebten Emerald Pools im Park bei einer Wanderung. 2 Nächte im Wildflower Zion Resort in einem Planwagen o.ä.

7-8 . Tag Page (ca. 190 km) Weiter geht es zum schönen Lake Powell. Verbringen Sie Zeit mit Spiel und Sport im und am Wasser. Das Juwel dieser Gegend, der Antelope Canyon mit seiner eindrücklichen Farbpalette, lässt sich auf einer geführten Tour erkunden (zubuchbar). Zudem sollten Sie sich den dramatischen Anblick von Horseshoe Bend, einer eindrücklichen Flussschleife, nicht entgehen lassen. 2 Nächte im Home2Suites Page/Lake Powell o.ä.

9 . Tag Grand Canyon Nationalpark (ca. 210 km) Herrliche Ausblicke erwarten Sie am Canyonrand des bekannten Naturwunders. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, die Naturpracht aus der Vogelperspektive mit einem Helikopter zu sehen (zubuchbar) – ein unvergessliches Erlebnis. 1 Nacht in der Yavapai Lodge West o.ä.

10 . Tag Lake Havasu (ca. 370 km) Auf der heutigen Etappe lohnt sich ein Halt in Kingman mit seinem Route 66 Museum, bevor Sie am Lake Havasu Abkühlung finden. 1 Nacht im London Bridge Resort o.ä.

11 . Tag Palm Springs (ca. 310 km) Nahe der schicken Wüstenstadt Palm Springs empfiehlt sich ein Besuch des Joshua Tree Nationalparks. Eine herrliche Rundumsicht und willkommene Abkühlung garantiert die Fahrt mit der rotierenden Palm Spring Aerial Tramway. 1 Nacht im Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa o.ä.

12-13 . Tag Palm Springs - Los Angeles (ca. 190 km) Ihr letztes Etappenziel ist Santa Monica, ein Stadtteil von Los Angeles, mit seinem Pier und Endpunkt der Route 66. Geniessen Sie zum Abschluss kalifornisches Strandleben. Schwimmen, relaxen und herumtollen im feinen Sand – jeder kommt auf seine Kosten. 2 Nächte im Hampton Inn & Suites Santa Monica o.ä.

14 . Tag Rück- oder Weiterreise