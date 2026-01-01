Impressionen des Westens ab San Francisco

1 . Tag San Francisco Individuelle Anreise nach San Francisco und Mietwagenübernahme. 1 Nacht beim Flughafen im Crowne Plaza San Francisco Airport o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Regency San Francisco Airport o.ä. (Kat. Superior)

2 . Tag San Simeon (ca. 380 km) Fahrt entlang der Küste auf dem reizvollen Highway 1, vorbei an Carmel und Monterey nach San Simeon. 1 Nacht im Quality Inn near Hearst Castle o.ä. (Kat. Standard) oder Cavalier Oceanfront Resort o.ä. (Kat. Superior)

3-4 . Tag Los Angeles (ca. 370 km) Machen Sie einen Stopp im schmucken Kolonialstädtchen Santa Barbara. In Los Angeles empfiehlt sich ein Besuch der Universal Studios (zubuchbar) sowie ein Abstecher nach Santa Monica. 2 Nächte im Best Western Sunset Plaza Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Hollywood Roosevelt Hotel o.ä. (Kat. Superior)

5 . Tag Palm Springs (ca. 180 km) Fahrt ins Landesinnere nach Palm Springs. Der bekannte Wüstenort mit über 350 Sonnentagen pro Jahr ist ein bekannter Golf- und Erholungsort der Amerikaner. Wir empfehlen Ihnen einen Abstecher zum nahe gelegenen Joshua Tree Nationalpark. 1 Nacht im Best Western Plus Las Brisas o.ä. (Kat. Standard) oder im Kimpton Rowan Hotel o.ä. (Kat. Superior)

6 . Tag Grand Canyon Nationalpark (ca. 650 km) Heute liegt eine sehr lange Fahretappe vor Ihnen. Das Gefühl eines richtigen Roadtrips stellt sich spätestens bei einem Halt in Kingman ein. Fahren Sie hier ein Stück auf einer der bekanntesten Strassen der USA, der Route 66. Geniessen Sie später den Sonnenuntergang am Grand Canyon. 1 Nacht in der Yavapai Lodge West o.ä. (Kat. Standard) oder im El Tovar Hotel o.ä. (Kat. Superior)

7 . Tag Page (ca. 220 km) Heute können Sie den beeindruckenden Canyon besichtigen. Nutzen Sie die Gelegenheit für eine Wanderung oder einen Helikopterrundflug (zubuchbar). Weiter geht es Richtung Page. Der Ort ist Ausgangspunkt für Touren zum Horseshoe Bend oder Antelope Canyon (zubuchbar). 1 Nacht im Best Western View of Lake Powell o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Place Page o.ä. (Kat. Superior)

8 . Tag Bryce Canyon Nationalpark (ca. 250 km) Der faszinierende Nationalpark begeistert mit seinen Sandsteinspitzen, die wie Orgelpfeifen rot leuchtend in den Himmel ragen. 1 Nacht im Best Western Plus Ruby’s Inn o.ä. (Kat. Standard) oder im Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel o.ä. (Kat. Superior)

9 . Tag Zion Nationalpark (ca. 120 km) Der Zion Nationalpark ist bekannt für seine engen, tief in dunkelrotem Sandstein eingeschnittenen Täler. Entdecken Sie den Park auf einer Wanderung. 1 Nacht in Springdale im Hotel De Novo o.ä. (Kat. Standard) oder im Cliffrose o.ä. (Kat. Superior)

10 . Tag Las Vegas (ca. 245 km) Von der vielseitigen Natur der Nationalparks geht es in die Welthauptstadt des Glückspiels. Auf dem Weg lohnt sich ein Umweg zum Valley of Fire. 1 Nacht im Luxor Resort o.ä. (Kat. Standard) oder im Bellagio Resort o.ä. (Kat. Superior)

11 . Tag Bakersfield (ca. 570 km) Die heutige Etappe führt Sie zum Death Valley. Dieser Nationalpark liegt in der Mojave-Wüste und ist der trockenste Nationalpark der USA. Durch das Tal des Todes gelangen Sie nach Bakersfield. 1 Nacht im Spark by Hilton o.ä. (Kat Standard) oder im The Padre Hotel o.ä. (Kat. Superior)

12 . Tag Yosemite Nationalpark (ca. 330 km) Eine der faszinierendsten Landschaften Kaliforniens befindet sich im Yosemite Nationalpark. Von Gletschern rundgeschliffene Felsdome, Mammutbaumwälder und kristallklare Seen machen das Tal zu einem der schönsten Plätze der Erde. 1 Nacht beim Parkeingang in der Cedar Lodge in El Portal o.ä. (Kat. Standard) oder in der Evergreen Lodge in Mather o.ä. (Kat. Superior)

13-14 . Tag San Francisco (ca. 270 km) Mit dem Auto über die Golden Gate Bridge nach San Francisco zu fahren, ist sicher eines der Highlights einer USA-Reise. Für viele ist es die schönste Stadt der USA. Besuchen Sie die Gefängnis-Insel Alcatraz (zubuhbar), radeln Sie über die Golden Gate Bridge oder fahren Sie mit den legendären Cable Cars. 2 Nächte im Hotel Caza Fisherman's Wharf o.ä. (Kat. Standard) oder Argonaut Hotel o.ä. (Kat. Superior)

15 . Tag Rück- oder Weiterreise