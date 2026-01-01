1-2 . Tag San Francisco Individuelle Anreise nach San Francisco. Erkunden Sie heute eine der schönsten Städte der USA. Fahren Sie mit der Cable Car, entdecken Sie die unterschiedlichen Stadtviertel oder verbringen Sie ein paar Stunden an der vielseitigen Fisherman's Wharf. 2 Nächte im Hotel Caza Fisherman's Wharf o.ä

3 . Tag Yosemite Nationalpark (ca. 320 km) Ihre erste Fahretappe führt landeinwärts nach El Portal, welches als Ausgangspunkt für den grossartigen Yosemite Nationalpark fungiert. 1 Nacht in der Cedar Lodge o.ä.

4 . Tag Lake Tahoe (ca. 340 km) Heute durchfahren Sie den beliebten und einzigartigen Yosemite Nationalpark mit seinen atemberaubenden Wasserfällen. Während dieser Fahrt lohnt es sich, den einen oder anderen Halt für eine kleine Wanderung einzulegen. Ein weiteres Highlight auf der Strecke ist der von Kalksteinfelsen geprägte Mono Lake. Ihr heutiger Übernachtungsort Lake Tahoe ist auch bei den Einheimischen ein beliebtes Wochenendziel. Der malerisch gelegene See bietet diverse Möglichkeiten für Wassersport oder Wanderungen. 1 Nacht im Coachman Hotel o.ä.

5 . Tag Elko (ca. 525 km) Sie überqueren die Grenze nach Nevada. Über den «Cowboy Corridor» erreichen Sie Elko. Südlich der Stadt befindet sich der Lamoille Canyon, früher ein wichtiger Rastplatz der Siedler auf dem Weg nach Westen, mit schönen Wanderwegen sowie einer Panoramastrasse durch den Canyon. 1 Nacht im TownePlace Suites by Marriott o.ä.

6 . Tag Salt Lake City (ca. 370 km) Auf Ihrem Weg nach Salt Lake City durchqueren Sie die Salzwüste des Great Basin. Die Mormonen-Stadt war 2002 Austragungsort der Olympischen Winterspiele. 1 Nacht im Hampton Inn Downtown o.ä.

7 . Tag Grand Teton Nationalpark (ca. 440 km) Heute erreichen Sie die Rocky Mountains. Der Grand Teton Nationalpark hat seinen Namen von der Teton Bergkette und wartet mit traumhafter Landschaft auf. Unternehmen Sie eine kleine Wanderung und erkunden Sie den quirligen Ort Jackson. 1 Nacht im Elk Country Inn o.ä.

8-9 . Tag Yellowstone Nationalpark (ca. 220 km) Die nächste Etappe führt Sie zum ältesten Nationalpark der Welt: Dem eindrücklichen Yellowstone Nationalpark. Spektakuläre Natur und Wildtiere zeichnen den Park aus. Besonders sehenswert sind der Geysir Old Faithful, die Mammoth Hot Springs sowie die Kalkterrassen. Mit etwas Glück treffen Sie neben den vielen Bisons auch einen Grizzly- oder Schwarzbären an. 2 Nächte im Lake Yellowstone Hotel o.ä.

10 . Tag Helena (ca. 310 km) Zwischen dem Yellowstone Nationalpark und dem Glacier Nationalpark befindet sich mit Helena die Hauptstadt von Montana. Die lebhafte Innenstadt begeistert mit vielen historischen Gebäuden und Kunst. Ausserhalb der Stadt warten Mountainbike-Trails und Wanderwege auf Sie. 1 Nacht im Best Western Premier Great Northern Hotel o.ä.

11 . Tag Glacier Nationalpark (ca. 320 km) Der Glacier Nationalpark liegt im Hochgebirge der Rocky Mountains. Er grenzt an den benachbarten Waterton Lakes Nationalpark, welcher sich aber schon auf kanadischem Boden befindet. Auf der Fahrt über den «Going to the Sun»-Pass können Sie die herrliche Aussicht geniessen. 1 Nacht in Kalispell im Best Western Plus Kalispell/Glacier Park West o.ä.

12 . Tag Spokane (ca. 385 km) Eine landschaftlich reizvolle Strecke liegt vor Ihnen. Machen Sie einen Stopp in Coeur d´Alene mit seinem schönen See. Ihr Übernachtungsort Spokane ist eine attraktive Stadt mit zahlreichen Brücken, einem grossen Park und vielen Outdoor-Attraktionen. Auch Wein- und Bierliebhaber kommen hier nicht zu kurz. 1 Nacht im Montvale Hotel o.ä.

13-14 . Tag Seattle (ca. 460 km) Sie kehren zurück an die Pazifikküste und erreichen Seattle, den Geburtsort der weltberühmten Kaffeemarke Starbucks sowie der Heimat von Microsoft, Amazon und Boeing. Besuchen Sie unbedingt den quirligen Pike Place Market und das Wahrzeichen der Stadt – die Space Needle. 2 Nächte im Mayflower Park Hotel o.ä.

15 . Tag Port Angeles (ca. 290 km) Am Pudget Sound entlang fahren Sie nach Port Angeles auf die Olympic Halbinsel. Sie können die Strecke auf dem Landweg fahren oder auch mit einer der Fähren die Fahrt verkürzen. 1 Nacht im Red Lion Hotel o.ä.

16 . Tag Olympic Nationalpark (ca. 150 km) Der heutige Tag steht im Zeichen des Olympic Nationalparks. Dank der hohen Niederschläge beheimatet der Park einen mystischen Regenwald, eine aussergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt und attraktive Seen. 1 Nacht beim Nationalpark in der Kalaloch Lodge o.ä.

17 . Tag Portland (ca. 340 km) Geniessen Sie die spektakuläre Aussicht auf den ruhenden Vulkan des Mount St. Helens. Die Spuren von dessen letzten Ausbruch 1980 sind immer noch gut zu sehen. Danach erreichen Sie Portland, die grösste Stadt Oregons. Die fussgängerfreundliche Stadt präsentiert sich quicklebendig. Besonders sehenswert ist der berühmte International Rose Test Garden. Nicht umsonst hat Portland den Übernamen «City of Roses». 1 Nacht im The Benson Portland o.ä.

18 . Tag Newport (ca. 220 km) Nach einer kurzen Fahrt erreichen Sie die traumhafte Küste Oregons und gelangen nach Newport. Um die Stadt herum gibt es verschiedene empfehlenswerte Wanderwege. 1 Nacht im Best Western Plus Agate Beach Inn o.ä.

19 . Tag Coos Bay (ca. 160 km) Ein weiterer Tag, um die herrliche Küste von Oregon auf sich wirken zu lassen, dem Wassersport zu frönen oder attraktive Wanderwege unter die Stiefel zu nehmen. 1 Nacht in Coos Bay im Best Western Holiday Hotel o.ä.

20 . Tag Eureka (ca. 350 km) Heute können Sie einige der grössten Bäume der Welt bestaunen: Die gigantischen Redwoods. Der gleichnamige Nationalpark im Norden Kaliforniens bietet schöne Spazierwege. 1 Nacht im Best Western Plus Humboldt Bay Inn o.ä.

21 . Tag San Francisco (ca. 450 km) Sie kehren an die Pazifikküste nach San Francisco zurück. Geniessen Sie nochmals einen Abend in der speziellen Atmosphäre dieser Grossstadt. 1 Nacht am Flughafen von San Francisco im Crowne Plaza San Francisco Airport o.ä.

22 . Tag Rück- oder Weiterreise Vom Lake Tahoe aus erreichen Sie zunächst den von Kalksteinfelsen geprägten Mono Lake. Weiter geht es durch den beliebten und einzigartigen Yosemite Nationalpark mit seinen atemberaubenden Wasserfällen und über den Tioga-Pass nach El Portal. Auf dieser Strecke lohnt es sich, den einen oder anderen Halt für eine kleine Wanderung einzulegen. Übernachtung in El Portal. (Cedar Lodge)