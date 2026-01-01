1-2 . Tag Denver Individuelle Anreise nach Denver und Mietwagenübernahme. Entdecken Sie die faszinierende Stadt mit ihren Attraktionen, und fühlen Sie den herzlichen «Spirit» der Westernstadt. 2 Nächte im Hilton Garden Inn Denver Downtown o.ä.

3 . Tag Cheyenne (ca. 160 km) Heute fahren Sie durch den Rocky Mountain Nationalpark. Eine imposante Bergwelt, dichte Wälder und alpine Tundra zeichnen den traumhaften Park aus. Danach geht es in die Westernstadt Cheyenne. 1 Nacht im Little America Hotel o.ä.

4-5 . Tag Rapid City (ca. 470 km) Endlose Weiten und Steppenlandschaften ziehen während der Fahrt an Ihnen vorbei. Erleben Sie unvergessliche Eindrücke im Black Hills National Forest und im Custer State Park. Im Mount Rushmore National Monument sind die 4 weltbekannten, in Stein gemeisselten US-Präsidentenköpfe zu sehen. Ebenfalls einen Besuch wert ist der Wind Cave Nationalpark, der mit über 200 km erforschten Wegen zu den längsten Höhlensystemen der Welt zählt. 2 Nächte im Best Western Ramkota Hotel o. ä.

6 . Tag Bismarck (ca. 485 km) Heute fahren Sie durch den Badlands Nationalpark, einer kargen Verwitterungslandschaft, die Hauptdrehort für den weltbekannten Film «Der mit dem Wolf tanzt» war, nach Bismarck, der Hauptstadt des US-Bundesstaates North Dakota. 1 Nacht im La Quinta Inn & Suites o.ä.

7 . Tag Theodore Roosevelt Nationalpark (ca. 215 km) Weiter geht es ganz in den Westen von North Dakota, in den Theodore Roosevelt Nationalpark. Lassen Sie sich vom Weitblick über den Park verzaubern und halten Sie nach Büffeln Ausschau. 1 Nacht in Medora im The Rough Riders Hotel o.ä.

8 . Tag Great Falls (ca. 660 km) Verabschieden Sie sich von North Dakota, denn nun führt Sie Ihre Reise in den Bundesstaat Montana. Ziel der heutigen Tagesetappe ist Great Falls. Besuchen Sie die imposanten Great Falls Wasserfälle und bestaunen Sie die Stromschnellen des Missouri Rivers. 1 Nacht im Best Western Plus Riverfront Hotel & Suites o.ä.

9-10 . Tag Glacier Nationalpark / Kalispell (ca. 365 km) Die Reise geht weiter bis fast an die kanadische Grenze. 4000 km² unberührte Natur und 27 Gletscher verleihen dem Glacier Nationalpark seinen Namen. Auf der «Going to the Sun» Panoramastrasse, die sich von Osten nach Westen durch den Park schlängelt, finden Sie unzählige Aussichtspunkte. Lassen Sie die Ruhe und die einmalige Szenerie auf sich wirken. Ein kostenloser Shuttle-Service von Juli bis Mitte September entlang der Panoramastrasse ermöglicht schöne Wanderausflüge auf den unzähligen Wegen durch die imposante Bergwelt. 2 Nächte ausserhalb des Parks in Kalispell im Hilton Garden Inn o.ä.

11 . Tag Bozeman (ca. 470 km) Vom Hochgebirge der Rocky Mountains geht es weiter nach Bozeman. Die «Königin der Städte in den Rockies», ist ein rustikales und überraschend elegantes Städtchen zugleich. 1 Nacht im The LARK Bozeman o.ä.

12-13 . Tag Yellowstone Nationalpark (ca. 200 km) Sie erreichen den ältesten und sicher einen der eindrücklichsten Nationalparks der USA, den Yellowstone Nationalpark. Geniessen Sie die überwältigende Schönheit und statten Sie den Geysiren, Kalkterrassen, Schlammvulkanen und heissen Quellen einen Besuch ab. Besonders sehenswert sind die Mammoth Hot Springs und der Old Faithful Geysir. Mit etwas Glück treffen Sie neben Bisons auch einen Grizzly oder Schwarzbären an. 2 Nächte im Lake Yellowstone Hotel o.ä.

14 . Tag Grand Teton Nationalpark / Jackson (ca. 150 km) Südlich des Yellowstone Nationalparks befindet sich der Grand Teton Nationalpark, welcher für seine gezackten Bergspitzen bekannt ist. Am Besten unternehmen Sie eine kleine Wanderung in den Teton Mountains. 1 Nacht in Jackson in der The Virginian Lodge o.ä.

15 . Tag Park City (ca. 425 km) Heute fahren Sie Richtung Süden, vorbei an kleinen Ortschaften und Farmen, nach Park City. In dem bekannten Skiort fanden 2002 die Snowboard-Wettbewerbe sowie die Slalom- und Riesenslalom Läufe der Olympischen Spiele statt. Auch im Sommer bietet der Ort eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten. 1 Nacht im Hyatt Place Park City o.ä.

16 . Tag Salt Lake City (ca. 50 km) Eine kurze Fahrt bringt Sie nach Salt Lake City. Rückgabe des Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise.