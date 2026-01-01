National Parks Discovery ab Seattle

1 . Tag Seattle Individuelle Anreise nach Seattle und Übernahme des Mietwagens. 1 Nacht im Mayflower Park Hotel o.ä.

2 . Tag Mount Rainier Nationalpark (ca. 410 km) Der majestätische, 4395 Meter hohe Mount Rainier wird von Wiesen, Wasserfällen und Seen eingerahmt. 1 Nacht in der Nähe des Nationalparks in der Nisqually Lodge o.ä.

3 . Tag Pendleton (ca. 360 km) Die Kleinstadt Pendleton erwartet Sie mit ihrem Wildwest-Charme. 1 Nacht im Best Western Pendleton Inn o.ä.

4 . Tag Boise (ca. 420 km) Ein Highlight bildet das Craters of the Moon Monument. Aktive Vulkane schufen hier eine faszinierende, mondähnliche Landschaft. 1 Nacht im The Riverside Hotel o.ä.

5 . Tag Idaho Falls (ca. 180 km) Spazieren Sie in Idaho Falls entlang des Snake Rivers oder besuchen Sie die Mesa Wasserfälle in der Umgebung. 1 Nacht im Best Western Driftwood Inn o.ä.

6-7 . Tag Yellowstone Nationalpark (ca. 290 km) Weiter geht es in den Yellowstone Nationalpark. Der älteste Nationalpark der Welt wartet mit Geysiren, Wasserfällen, Kalkterrassen und Schlammvulkanen auf. Halten Sie Ausschau nach Bisons, Bären und anderen Wildtieren. 2 Nächte im Mammoth Hot Springs Hotel o.ä.

8 . Tag Helena (ca. 350 km) Die Fahrt führt Sie durch das malerische Paradise Valley Richtung Norden. Besuchen Sie in Helena das Museum of the Rockies mit einer der grössten Sammlungen an Dinosaurierfossilien. 1 Nacht im Best Western Premier Helena Great Northern Hotel o.ä.

9 . Tag Whitefish (ca. 210 km) Durch die Berglandschaft Montanas reisen Sie weiter nach Whitefish. 1 Nacht in der Best Western Rocky Mountain Lodge o.ä.

10 . Tag Waterton (ca. 370 km) Fahren Sie auf der spektakulären «Going-to-the-Sun» Panoramastrasse durch den schönen Glacier Nationalpark bevor Sie die Grenze zu Kanada überqueren. 1 Nacht in der Waterton Lakes Lodge o.ä.

11-12 . Tag Banff Nationalpark (ca. 290 km) Entdecken Sie den Waterton Lakes Nationalpark, ein etwas weniger bekanntes, aber nicht minder eindrückliches Naturparadies, bevor Sie nach Banff weiterfahren. Der Banff Nationalpark ist der älteste Nationalpark Kanadas. Eine Gondelfahrt auf den Sulphur Mountain sollten Sie unbedingt einplanen. 2 Nächte im Elk & Avenue Hotel o.ä.

13-14 . Tag Jasper Nationalpark (ca. 320 km) Der eindrückliche «Icefield Parkway», eine der wohl schönsten Panoramastrassen der Welt, mit traumhaften Seen, Berggipfeln und Canyons, Wasserfällen und dem Columbia Icefield bieten unzählige Optionen für Stopps auf dem Weg. Eine faszinierende Landschaft erwartet Sie im Jasper Nationalpark. Besuchen Sie den wunderschönen Maligne Lake. 2 Nächte im Pyramid Lake Resort o.ä.

15-16 . Tag Clearwater / Wells Gray Park (ca. 425 km) Die heutige Fahrt führt Sie entlang des Mount Robson Parks, dessen gleichnamiger Berg die höchste Erhebung in den kanadischen Rockies darstellt. Geniessen Sie die tolle Landschaft im Wells Gray Park und besuchen Sie die eindrücklichen Wasserfälle. Auf Wanderungen oder mit dem Kanu können Sie den Park bestens erkunden. 2 Nächte in Clearwater im Best Western Plus Gateway at the Falls o.ä.

17 . Tag Whistler (ca. 125 km) Entlang zahlreicher Seen geht es Richtung Whistler. Der Bergort ist von schönster Landschaft umgeben. Hier haben Sie viele Optionen für Outdoor-Aktivitäten, wie Wanderungen oder eine Fahrt mit der spektakulären Peak2Peak-Seilbahn. 1 Nacht im Aava Hotel o.ä.

18-19 . Tag Vancouver (ca. 230 km) Heute erreichen Sie Vancouver. Die Stadt begeistert mit ihrer traumhaften Lage zwischen dem Pazifik und den Bergen. Erkunden Sie die unterschiedlichen Stadtviertel, wandern Sie im Stanley Park oder unternehmen Sie einen Rundflug mit dem Wasserflugzeug (zubuchbar). 2 Nächte im Hampton Inn & Suites Downtown o.ä.

20 . Tag Seattle (ca. 140 km) Heute überqueren Sie die Grenze zurück in die USA. Für alle Flugbegeisterte lohnt sich ein Abstecher zu den Boeingwerken (frühzeitig buchen). Nach kurzer Fahrt erreichen Sie Seattle. Erkunden Sie die «Emerald City», Heimat zahlreicher Grosskonzerne wie Amazon, Microsoft oder Boeing. Besuchen Sie die Space Needle und den Pike Place Market. 1 Nacht im Mayflower Park Hotel o.ä.

21 . Tag Rück- oder Weiterreise.