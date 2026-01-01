Best of Colorado & Utah ab Denver

1-2 . Tag Denver Individuelle Anreise nach Denver. Flanieren Sie durch die fussgängerfreundliche Stadt, besuchen Sie einige der erstklassigen Restaurants oder eine der über 150 Brauereien. Auch Kunstfans kommen hier auf ihre Kosten. Ein Besuch des Denver Art Museum ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Am Abend ist ein Konzert im berühmten Amphitheater im Red Rock Park ein unvergessliches Erlebnis. 2 Nächte im Indigo Denver Downtown o.ä.

3 . Tag Estes Park (ca. 105 km) Starten Sie Ihren Tag mit einem Frühstück in einem der vielen kultigen Cafés in Denver. Danach geht die Fahrt weiter nach Estes Park, das Tor zu den Rocky Mountains. Machen Sie einen Stadtbummel durch das hübsche Städtchen. Erkunden Sie die beeindruckende Berglandschaft der Rocky Mountains mit einem eindrücklichen Panorama aus Bergen, Seen und Wäldern auf einer Wanderung.. In dieser Region können Sie Elche, Hirsche und manchmal sogar Bären in ihrer natürlichen Umgebung sehen. 1 Nacht in der The Coyote Mountain Lodge o.ä.

4 . Tag Vail (ca. 220 km) Geniessen Sie einen weiteren Tag die eindrückliche Landschaft während Sie auf der Trail Ridge Passstrasse nach Vail gelangen. 1 Nacht in der Tivoli Lodge o.ä.

5 . Tag Glenwood Springs (ca. 100 km) Heute führt die Reise ein Stück dem Colorado River entlang nach Glenwood Springs. Geniessen Sie ein Bad in den heissen Quellen und schlendern Sie durch die charmante Innenstadt mit Wild West Flair. 1 Nacht im Hotel Maxwell Anderson o.ä.

6 . Tag Grand Junction (ca. 140 km) Grand Junction ist mit mehr als 20 Weingütern das Weinanbaugebiet Nummer 1 in Colorado. Es befindet sich inmitten der faszinierenden Felsformationen des Colorado National Monuments. 1 Nacht im Hotel Maverick o.ä.

7-8 . Tag Moab (ca. 185 km) Der Tag beginnt mit einer Fahrt durch die beeindruckenden Wüsten- und Canyon-Landschaften. Zweigen Sie einige Kilometer vor Moab zum Canyonlands Nationalpark ab, welcher für seine schroffen Felsen und Schluchten bekannt ist. Besonders die Aussicht vom Deadhorse Point sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Widmen Sie sich am nächsten Tag dem eindrücklichen Arches Nationalpark. Über 2000 sehr unterschiedliche Felsbögen hat die Natur hier geformt. Diese lassen sich entlang der Park Road sowie auf Wanderungen entdecken. 2 Nächte in Moab im Gravity Haus o.ä.

9 . Tag Capitol Reef Nationalpark (ca. 255 km) Ein weiterer Nationalpark wartet auf Sie. Der Capitol Reef Nationalpark ist von einem riesigen Sandsteinfelsen durchzogen und bietet eine spannende Kombination aus schroffen Felsen, fliessenden Bächen und grüner Natur. Die 13 km lange Panoramastrasse führt entlang der Hauptattraktionen sowie zu den Ausgangspunkten von verschiedenen Wanderwegen. 1 Nacht in Torrey im Capitol Reef Resort o.ä.

10-11 . Tag Bryce Canyon Nationalpark (ca. 180 km) Es empfiehlt sich heute den etwas längeren, kurvenreichen Weg über Boulder und Escalante zu nehmen, der durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft führt. Erkunden Sie den märchenhaft anmutenden Bryce Canyon Nationalpark mit seinen bizarren Felsformationen, die je nach Tageszeit immer wieder in einem anderen Licht erstrahlen. Verschiedenen Wanderungen und Reitausflüge führen Sie näher an die spektakulären Formationen sowie zu Aussichtspunkten. Lassen Sie sich den Sonnenuntergang am Bryce Amphitheater nicht entgehen. 2 Nächte im Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel o.ä.

12 . Tag Monument Valley (ca. 440 km) Heute erreichen Sie das von den Navajo bewohnte Monument Valley. Lassen Sie sich auf einer geführten Jeeptour oder einem Reitausflug die Geschichten, Kultur und Legenden erläutern. 1 Nacht in der Gouldings Lodge o.ä.

13-14 . Tag Durango (ca. 275 km) Statten Sie auf dem Weg nach Durango dem Mesa Verde Nationalpark einen Besuch ab. Dieser ist der kulturhistorisch bedeutendste Nationalpark der USA und zeigt spannende Zeugnisse früher indianischer Kultur, wie die eindrücklichen, gut 800 Jahre alten Felsensiedlungen. In Durango empfiehlt sich der Tagesausflug mit der Durango Silverton Eisenbahn, welche durch die Schluchten des San Juan National Forest in die Minenstadt Silverton führt (zubuchbar). Die Rückfahrt erfolgt mit dem Bus. 2 Nächte im Strater Hotel o.ä.

15 . Tag Telluride (ca. 180 km) Die atemberaubende Bergkulisse macht Telluride zweifellos zu einem der schönsten Orte in ganz Colorado. Dank der einzigartigen Kombination aus historischer Architektur, inhabergeführten Restaurants, Festivals und lokalen Boutiquen ist Telluride ein beliebten Reiseziel. Mit der kostenlosen Seilbahn gelangt man bequem in das benachbarte Mountain Village. Durch die grosse Auswahl an Outdoor-Aktivitäten kommen aktive Gäste voll auf ihre Kosten. 1 Nacht im Camel's Garden Hotel o.ä.

16 . Tag Alamosa (ca. 420 km) Heute lohnt sich ein Stopp beim Black-Canyon-of-the-Gunnison Nationalpark. Der Nationalpark beeindruckt mit extrem steilen, dunklen Schluchten und spektakulären Ausblicken auf den Gunnison River. 1 Nacht im Best Western Alamosa Inn o.ä.

17 . Tag Denver (ca. 360 km) Besuchen Sie am Vormittag die höchsten Sanddünen Nordamerikas im Great Sand Dunes Nationalpar, eingebettet zwischen schneebedeckten Bergen und Wüstenlandschaft. Versuchen Sie sich im Sandboarden, bevor Sie die Rückfahrt nach Denver antreten. 1 Nacht im Hilton Garden Inn Union Station o.ä.

18 . Tag Rück- oder Weiterreise