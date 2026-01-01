Best of Pacific Northwest ab Seattle

1-2 . Tag Seattle Individuelle Anreise nach Seattle und Übernahme des Mietwagens. Die Stadt mit ihrer traumhaften Lage am Meer ist von schneebedeckten Bergen und tief grünen Wäldern umgeben. Erkunden Sie die «Emerald City», die Heimat zahlreicher Grosskonzerne wie Amazon, Microsoft oder Boeing, auf eigene Faust. Neben dem berühmten «Pike Place Market» ist ein Besuch des «Seattle Centers» mit dem Space Needle und dem Chihuly Museum Pflicht. 2 Nächte im Mayflower Park Hotel o.ä.

3 . Tag Lake Cresent (ca. 165 km) Nehmen Sie von Seattle aus die Fähre nach Bainbridge Island oder Bremerton oder fahren Sie über Tacoma auf die Olympic Halbinsel. Von Port Angeles aus, empfiehlt sich ein Abstecher hinauf zum Hurricane Ridge, wo Sie eine imposante Aussicht auf die umliegenden Olympic Mountains haben. 1 Nacht in der Lake Cresent Lodge o.ä.

4 . Tag Lake Quinault (ca. 165 km) Entlang des Nationalparks fahren Sie nach Süden. Bei Forks können Sie einen Abstecher nach La Push unternehmen. Vom James Island View Point haben Sie einen schönen Blick auf die raue Küste. Ebenfalls darf ein Besuch des Hoh Regenwaldes nicht fehlen. 1 Nacht in der Lake Quinault Lodge o.ä.

5 . Tag Seaside (ca. 215 km) Entlang der Küste geht es weiter in Richtung Süden. Es bieten sich Stopps beim Cannon Beach, Heceta Head- und Yaquina Head Lighthouse und den zahlreichen State Parks entlang der Küste an. 1 Nacht im Best Western Pier Point Inn o.ä.

6 . Tag Florence (ca. 275 km) Entlang der Küste geht es weiter in Richtung Süden. Es bieten sich Stopps beim Cannon Beach, Heceta Head- und Yaquina Head Lighthouse und den zahlreichen State Parks entlang der Küste an. 1 Nacht im Best Western Pier Point Inn o.ä.

7 . Tag Crater Lake Nationalpark (ca. 300 km) Kurz nach Florence sollten Sie einen Stopp bei den mächtigen Oregon Dunes einlegen. Erkunden Sie die Sanddünen auf einer abenteuerlichen Sand Dunes Buggy-Fahrt (optional). Weiterfahrt zum Crater Lake Nationalpark. 1 Nacht in der Crater Lake Lodge o.ä.

8-9 . Tag Bend (ca. 165 km) Fahren Sie am Kraterrand entlang und geniessen Sie die atemberaubende Aussicht. Anschliessend geht es wieder Richtung Norden nach Bend. Die Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt für jegliche Outdooraktivitäten. Unternehmen Sie einen Tagesausflug nach Sisters oder zu einem der umliegenden, imposanten Berge der Cascade Mountain Range. Ebenfalls empfehlenswert ist der nahegelegene Smith Rock State Park und die etwas weiter weg liegenden «Painted Hills». 2 Nächte in der Riverhouse Lodge o.ä.

10 . Tag Hood River (ca. 245 km) Die Reise geht weiter nordwärts. In Maupin haben Sie die Möglichkeit für ein Riverrafting. Die Szenerie wechselt nun in hügelige Landschaften mit saftigem Grün. 1 Nacht im Best Western Plus Hood River Inn o.ä.

11-12 . Tag Portland (ca. 100 km) Eine gemütliche Fahrt führt am Columbia River entlang nach Portland. Unterwegs bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die fantastische Aussicht auf die Columbia River Gorge zu geniessen. Halten Sie an den Latourell- sowie den Multnomah Wasserfällen. Portland besticht durch eine hippe und quirlige Atmosphäre. Besuchen Sie den Farmers Market und den Portland Japanese Garden, oder mieten Sie sich ein Fahrrad und erkunden die «City of Bridges» auf eigene Faust. 2 Nächte im The Benson Portland o.ä.

13-14 . Tag Mount Rainier Nationalpark (ca. 270 km) Auf dem Weg zum Mount Rainier Nationalpark lohnt sich der kleine Umweg über das beeindruckende Mount St. Helens National Volcanic Monument. Schon von weitem ist der mächtige Mount Rainier sichtbar. Nutzen Sie den freien Tag, um den Park auf Wanderungen zu erkunden. 2 Nächte in der Paradise Village Lodge in Ashford o.ä.

15 . Tag Seattle (ca. 165 km) Heute kehren Sie nach Seattle zurück und verbringen einen letzten Abend in der Stadt. 1 Nacht im Mayflower Park Hotel o.ä.

16 . Tag Rück- oder Weiterreise