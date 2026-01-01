California Dreaming ab San Francisco

1-3 . Tag San Francisco Individuelle Anreise nach San Francisco. Machen Sie eine Stadtrundfahrt mit dem Hop-on-Hop-off Bus und entdecken Sie dabei die lebhaften Quartiere, die bekannten Sehenswürdigkeiten und den schönen Golden Gate Park. Ein Ausflug auf die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz (zubuchbar) oder eine Fahrradtour über die bekannte Golden Gate Bridge sollten ebenfalls nicht fehlen. 3 Nächte im Handlery Union Square Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Argonaut Hotel o.ä. (Kat. Superior)

4 . Tag Monterey (ca. 195 km) Der Highway 1 führt Sie nach Süden, vorbei am Pacifica State Beach und der Half Moon Bay. Monterey begeistert mit Sandstrand, bunten Holzhäuschen und den nahegelegenen Weinanbaugebieten. 1 Nacht im Hotel Pacific o.ä. (Kat. Standard) oder im InterContinental The Clement o.ä. (Kat. Superior)

5 . Tag Pismo Beach (ca. 250 km) Die bekannte Küstenstrasse schlängelt sich weiter der Küste entlang und bietet Ihnen dabei einige eindrückliche Fotomotive. 45 Minuten nördlich von Pismo Beach befindet sich das «Field of Light» in Paso Robles. Die einzigartige Lichtinstallation zieht Abend für Abend viele Besucher an. 1 Nacht im SeaCrest Ocean Front Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Inn at the Pier o.ä. (Kat. Superior)

6-8 . Tag Los Angeles (ca. 305 km) Besuchen Sie auf Ihrem Weg in die Film- und Unterhaltungsmetropole Los Angeles den bekannten Küstenort Santa Barbara. Machen Sie einen Fotostop am Santa Monica Pier, wo sich das Ende der legendären Route 66 befindet, oder vor dem bekannten Hollywood Schild. Erleben Sie die Universal Studios (zubuchbar), oder lassen Sie sich von der Welt von Walt Disney verzaubern. In dieser Stadt wird Ihnen nicht langweilig! 3 Nächte im Hilton Garden Inn Hollywood o.ä. (Kat. Standard) oder im Hollywood Roosevelt Hotel o.ä. (Kat. Superior)

9-10 . Tag San Diego (ca. 190 km) Auf dem Highway 1 geht es durch die Küstenvororte von Los Angeles wie Huntington Beach oder Newport Beach. Die Fahrt führt Sie an den bei Surfern beliebten Stränden vorbei nach San Diego. Der mexikanische Einfluss ist hier spürbar. Besuchen Sie das Freilichtmuseum Old Town mit seinen Restaurants mit lokalen Spezialitäten, oder geniessen Sie einige Ruhestunden an der Mission Bay oder auf Coronado. 2 Nächte im Courtyard by Marriott Old Town o.ä. (Kat. Standard) oder im Catamaran Resort o.ä. (Kat. Superior)

11 . Tag Palm Springs (ca. 225 km) Sie verlassen die Küste und fahren unter anderem durch die Palomar Mountains an den Rand des Joshua Tree Nationalparks. 1 Nacht im Best Western Plus Las Brisas o.ä. (Kat. Standard) oder im Kimpton Rowan Hotel o.ä. (Kat. Superior)

12-13 . Tag Las Vegas (ca. 450 km) In Barstow treffen Sie kurz auf die legendäre Route 66. Im ortsansässigen Museum lässt sich mehr über die Kultstrasse erfahren. Bei Primm überqueren Sie die Grenze nach Nevada und erreichen später Las Vegas. Aussergewöhnliche Hotelanlagen, Casinos, Shows, Shoppingmöglichkeiten und vieles mehr erwartet Sie hier. Ein Abstecher an die Fremont Street, in das Neon Museum oder ein Panorama-Helikopterflug über den Strip (zubuchbar) lohnen sich ebenfalls. 2 Nächte im Luxor Resort o.ä. (Kat. Standard) oder im Bellagio Resort o.ä. (Kat. Superior)

14 . Tag Rück- oder Weiterreise