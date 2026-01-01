Texas Explorer ab New Orleans

1-2 . Tag New Orleans Individuelle Anreise nach New Orleans. Die Stadt begeistert mit ihrer lebendigen Jazz Musik, kreolischen Küche und dem historischen French Quarter voller kolonialer Architektur. Ein Muss sind die pulsierende Bourbon Street, eine Raddampferfahrt auf dem Mississippi, eine Fahrt mit der historischen Strassenbahn in den Garden District und ein Besuch der Aussichtsplattform «Vue Orleans», die eine spektakuläre Sicht auf die einzelnen Stadtviertel und den mächtigen Mississippi bietet. 2 Nächte im Bienville House o.ä.

3 . Tag Vacherie (ca. 85 km) Die Reise führt Sie heute ins Plantation Country von Louisiana, einem Highlight der Reise. Sie übernachten auf dem Gelände der wunderschönen Oak Alley Plantation. Hier erhalten Sie spannende Einblicke in die Geschichte der Zuckerrohrplantagen. 1 Nacht im Oak Alley Inn o.ä.

4 . Tag Houston (ca. 515 km) Statten Sie dem State Capitol in Baton Rouge einen Besuch ab und machen Sie eine Swamp Tour oder einen Spaziergang auf dem Creole Nature Trail in Lake Charles bevor Sie Houston in Texas erreichen. 1 Nacht im DoubleTree Houston by the Galleria o.ä.

5 . Tag Galveston (ca. 85 km) Spazieren Sie vormittags durch den Museum District mit einer grossen Auswahl an erstklassigen Museen und Galerien. Das NASA Space Center Houston bietet hautnahe Einblicke in die Raumfahrt mit Raketen, Astronautentraining und dem historischen Mission Control Center. Weiterfahrt nach Galveston. In der Stadt trifft man immer wieder auf Gebäude aus der viktorianischen Zeit, als der Ort der bedeutendste Hafen von Texas war. 1 Nacht im The Tremont House o.ä.

6-7 . Tag Corpus Christi (ca. 360 km) Die Fahrt führt entlang der malerischen texanischen Golfküste. Unterwegs passieren Sie breite Strände, Feuchtgebiete und kleine Küstenorte wie Surfside Beach und Freeport, ideal für kurze Stopps oder Vogelbeobachtungen an der Matagorda Bay. Durch typische Küstenstädte wie Port Lavaca und Victoria erreichen Sie schliesslich Corpus Christi, wo Strände, der Hafen und Sehenswürdigkeiten wie das Texas State Aquarium auf Sie warten. Geniessen Sie einen Tag am Meer im Mustang Island State Park oder dem Padre Island National Seashore. 2 Nächte im Best Western Corpus Christi o.ä.

8-9 . Tag San Antonio (ca. 230 km) Die Fahrt geht vorbei an weitläufigen Farmen, die von den frühen Siedlern angelegt wurden, ins multikulturelle San Antonio. San Antonio gehört wohl unumstritten zu den romantischsten Städten der USA. Grund dafür ist der San Antonio River, der sich mitten durch die Stadt windet. An seinem Ufer befindet sich der «Riverwalk» mit vielen gemütlichen Restaurants und Bars. Auch eine Bootsfahrt, auf welcher Sie einen Hauch Venedig im Wilden Westen spüren, sollte ebenso wenig fehlen wie der Besuch des historische Missiongebäude und Wahrzeichen von Texas, The Alamo. 2 Nächte im The Emily Morgan o.ä.

9 . Tag San Antonio San Antonio gehört wohl unbestritten zu den romantischsten Städten der USA. Grund dafür Die aufgeführten Hotels sind Beispiele und können je nach Verfügbarkeit durch gleichwertige Unterkünfte ersetzt werden. ist der San Antonio River, der sich mitten durch die Stadt windet. An seinen Ufern befindet sich der «Riverwalk» mit vielen gemütlichen Restaurants und Bars. Auch eine Schifffahrt, bei der Sie einen Hauch Venedig im Wilden Westen spüren, ist möglich.

10-11 . Tag Bandera / Dixie Dude Ranch (ca. 90 km) Die heutige Etappe führt Sie durch die sanften Hügel des Texas Hill Country. Unterwegs lohnt sich ein kurzer Stopp in den charmanten Kleinstädten bevor Sie ein weiteres Highlight und ein Muss jeder Texas-Reise erwartet. Fühlen Sie sich wie ein Cowboy oder Cowgirl und geniessen Sie den Aufenthalt auf einer Ranch. 2 Nächte auf der Dixie Dude Ranch o.ä.

12 . Tag Fredericksburg (ca. 80 km) Unterwegs laden kleine Ortschaften und Fotospots in der idyllischen Landschaft zu kurzen Stopps ein, um die Geschichte und Kultur der Region zu erleben. Die Stadt Fredericksburg wurde 1846 von deutschen Einwanderern gegründet und bewahrt bis heute ihren europäischen Charme mit Fachwerkhäusern, Museen zur deutschen Siedlungsgeschichte und historischen Kirchen. 1 Nacht im Best Western Plus Fredericksburg o.ä.

13 . Tag Austin (ca. 125 km) Durch das Weinanbaugebiet von Texas bringt Sie der Highway 290 heute nach Austin. Unterwegs lohnt sich eine Pause in einem der Weingüter. Die lebensfrohe Stadt Austin ist geprägt von den umliegenden Schulen und Universitäten. Die Attraktionen sind deshalb insbesondere für aktive Besucher interessant. Zahlreiche Seen und Parks laden zum Schwimmen, Wandern oder Radfahren ein. Am Tag mag Austin etwas verschlafen wirken, sobald es dunkel wird, erwacht die Stadt zum Leben. «Live Music Capital of the World» – so betitelt sich Austin und verspricht damit nicht zu viel. Tatsächlich bietet die Stadt eine rekordverdächtige Anzahl an Bars und Clubs, in denen Live-Musik gespielt wird. Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. 1 Nacht im Lone Star Court o.ä.

14 . Tag Fort Worth (ca. 305 km) Wer sich noch ein letztes Mal so richtig als Cowboy oder Cowgirl fühlen möchte, sollte die Stockyards in Fort Worth auf keinen Fall verpassen. Mit Shops, Saloons, Rodeos und dem weltgrössten Honkytonk zählt dieser Ort zu einer der Hauptattraktionen der Umgebung. 1 Nacht im Hyatt Place Fort Worth/Historic Stockyards o.ä.

15-16 . Tag Dallas (ca. 55 km) Die Stadt lässt sich gut zu Fuss oder mit der Strassenbahn besichtigen. Starten Sie mit einem Besuch des Dealey Plaza und des Sixth Floor Museum, wo die Geschichte zum Attentat auf John F. Kennedy eindrucksvoll erzählt wird. Spazieren Sie durch die Innenstadt und den Klyde Warren Park. Das Dallas Museum of Art oder das Perot Museum of Nature and Science bieten spannende Einblicke in Kunst und Wissenschaft. Das lebhafte Unterhaltungsviertel «Deep Ellum» ist bekannt für seine Wandmalereien, Bars und Konzerthallen. Lassen Sie den Tag und das Ende der Reise mit einem atemberaubenden Skyline-Blick vom Reunion Tower ausklingen. 2 Nächte im Indigo Dallas o.ä.

17 . Tag Rück- oder Weiterreise