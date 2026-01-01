Pacific Coast Explorer ab Seattle

1-2 . Tag Seattle Individuelle Anreise und Übernahme des Mietwagens am Flughafen. Erkunden Sie die sympathische Stadt am Puget Sound. Zu den Highlights gehören der Pike Place Market und die Aussichtsplattform der «Space Needle». Flugbegeisterte sollten eine Führung durch die Boeing-Werke nicht verpassen (frühzeitig buchen). 2 Nächte im Mayflower Park Hotel o.ä.

3 . Tag Cannon Beach (ca. 335 km) Auf Ihrem Weg Richtung Süden sehen Sie den eindrücklichen Mount Rainier. Bei gutem Wetter lohnt sich ein Abstecher zum Mount St. Helen, bevor Sie die Grenze nach Oregon überqueren und im hübschen Küstenort Cannon Beach übernachten. 1 Nacht im Cannon Beach Hotel o.ä.

4 . Tag Florence (ca. 255 km) Machen Sie einen Strandspaziergang zum Haystack Rock, bevor Sie weiter der Küste folgen. Sie passieren hübsche Küstenortschaften, aber auch den Hecta Head und Yaquina Head Leuchtturm sowie zahlreiche State Parks. 1 Nacht im Best Western Pier Point Inn o.ä.

5 . Tag Klamath (ca. 330 km) Florence ist Ausgangspunkt für die mächtigen Oregon Dunes. Erkunden Sie die Sanddünen auf einer abenteuerlichen Buggy- Fahrt, bevor Sie die Fahrt nach Süden wieder aufnehmen. Klamath ist das Tor zum Redwood Nationalpark mit seinen uralten Mammutbäumen. 1 Nacht im Holiday Inn Express Klamath o.ä.

6 . Tag Eureka (ca. 110 km) Nehmen Sie sich heute Zeit für diesen eindrücklichen Park mit geschützten Wäldern, Stränden und Graslandschaften. Eine Panoramastrasse und mehrere Wanderwege führen durch die unwirklich scheinende Natur. 1 Nacht im Carter House Inn o.ä.

7-8 . Tag Napa (ca. 415 km) Machen Sie am Vormittag einen Spaziergang durch Eureka mit seinen gut 100 hübsch restaurierten viktorianischen Häusern. Anschliessend geht die Reise weiter ins Landesinnere ins bekannte Weingebiet von Napa Valley. Machen Sie heute eine Tour zu einigen der bekanntesten Weingüter der USA oder besteigen Sie den Napa Valley Wine Train für eine genüssliche Fahrt (zubuchbar).2 Nächte im SENZA Hotel o.ä.

9-10 . Tag San Francisco (ca. 85 km) Über die Golden Gate Bridge erreichen Sie die wunderschöne und vielfältige Stadt San Francisco mit insgesamt 44 Hügeln, mehreren Stränden und vielen kulturellen Vierteln, die es zu entdecken gibt. Die Stadt lässt sich einfach und bequem zu Fuss, per Cable Car oder mit dem Fahrrad erkunden. Besuchen Sie die Seelöwen in der Fisherman's Wharf, machen Sie eine Tour zur Gefängnisinsel Alcatraz (zubuchbar), oder spazieren Sie durch das pulsierende Chinatown. 2 Nächte im Hotel Zoe Fisherman's Wharf o.ä.

11 . Tag Carmel-by-the-Sea (ca. 200 km) Vorbei an der Half Moon Bay und Monterey geht es heute ins exklusive Carmel-by- -the-Sea. Fahren Sie auf dem 17-Miles-Drive mit seinen vielen romantischen Fotostopps. 1 Nacht im Hotel Carmel o.ä.

12 . Tag Morro Bay (ca. 195 km) Der Highway 1 schlängelt sich weiter der Küste entlang und bietet Ihnen dabei einige eindrückliche Momente. Charakteristisch für Morro Bay ist der riesige Monolith, der sich an der Küste empor schwingt und früher als wichtiger Orientierungspunkt für Seefahrer galt. 1 Nacht im 456 Embarcadero Inn o.ä.

13 . Tag Santa Barbara (ca. 185 km) Solvang mit seinem im dänischen Fachwerkhausstil gehaltenen Zentrum ist eine bekannte Touristenattraktion, die Sie auf Ihrem Weg nach Santa Barbara besuchen sollten. 1 Nacht im Hotel Virginia o.ä.

14-15 . Tag Santa Monica (ca. 150 km) Erkunden Sie am Morgen das von spanischer Architektur geprägte Santa Barbara, bevor Sie den letzten Abschnitt Ihrer Reise entlang der Küste in Angriff nehmen. Über Malibu erreichen Sie Santa Monica. Besuchen Sie die Sehenswürdigkeiten von Los Angeles wie Hollywood mit dem Walk of Fame, den Rodeo Drive oder Beverly Hills. Ein Überblick gibt Ihnen eine Fahrt mit dem Hop-on-Hop-off-Bus (zubuchbar). 2 Nächte im Hyatt Centric Delfina o.ä.

16 . Tag Rück- oder Weiterreise