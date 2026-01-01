1 . Tag Oahu Ankunft in Honolulu, der Hauptstadt der bevölkerungsreichsten Insel Hawaiis. 3 Nächte in Waikiki Beach im Hilton Garden Inn o.ä. (Kat. Standard), im The Laylow o.ä. (Kat. Superior) oder im The Ritz-Carlton Residences o.ä. (Kat. Deluxe)

2-3 . Tag Oahu Um sich einen Überblick über Oahu zu verschaffen, lohnt sich eine Inselrundfahrt mit einem Mietwagen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Kultur und reiche Geschichte im Polynesian Cultural und halten Sie unbedingt an der berühmten North Shore, wo bei hohen Wellen die Surfer ihr Können zum Besten geben. Des Weiteren lohnt sich ein Besuch von Pearl Harbor sowie ein Ausflug zum Diamond Head Krater und zur Hanauma Bay (Reservationen nötig).

4-5 . Tag Island of Hawaii Flug nach Hilo, der Hauptstadt von Island of Hawaii. Anschliessend Fahrt durch den Südteil der Insel, vorbei am Punalu’u Black Sand Beach zum weltberühmten Volcanoes Nationalpark. Natürlich darf hier eine Fahrt auf dem Crater Rim Drive entlang des Kilauea Kraters sowie der Chain of Crater Road nicht fehlen. 2 Nächte im Volcano House o.ä. (alle Kat.)

6 . Tag Island of Hawaii Fahrt an die Westküste von Island of Hawaii. 3 Nächte in Kailua-Kona im Courtyard King Kamehameha o.ä. (Kat. Standard), im Outrigger Kona Resort o.ä. (Kat. Superior) oder im Four Seasons Resort Hualalai o.ä. (Kat. Deluxe)

7-8 . Tag Island of Hawaii Unternehmen Sie einen Ausflug in den Norden der Insel zu den Kohala Mountains und dem Waipio Valley Lookout. Auf dem Rückweg bietet sich die Fahrt durchs Landesinnere vorbei am Mauna Kea Observatory zurück an die Westküste an. Den Abend lassen Sie am besten an der Strandpromenade im kleinen Städtchen Kailua-Kona ausklingen.

9 . Tag Kauai Flug von Kona nach Lihue auf Kauai, der «Garteninsel». 4 Nächte im Kauai Shores o.ä. (Kat. Standard), im Sheraton Kauai Coconut Beach Resort o.ä. (Kat. Superior) oder im Grand Hyatt Kauai o.ä. (Kat. Deluxe)

10-12 . Tag Kauai Nehmen Sie sich einen Tag Zeit um den Grand Canyon von Hawaii, zu erkunden. Mit bis zu 1000 Meter tiefen Schluchten zählt der Waimea Canyon zu den beeindruckendsten Naturspektakeln Kauai's. Hierzu zählt unumstritten auch die im Norden gelegene Napali Coast, die nur per Boot oder Helikopter erreichbar ist. Um diese und auch den restlichen Teil des Nordens zu erkunden, bietet sich ein Helikopter-Rundflug an (zubuchbar).

13 . Tag Maui Flug nach Maui, wo Sie Ihre Reise mit einer Abwechslung aus Natur und Kultur sowie ein paar Tagen am Strand abschliessen können. 5 Nächte im Outrigger Kaanapali Beach Resort o.ä. (Kat. Standard), im Hyatt Regency Maui Resort o.ä. (Kat. Superior) oder im Ritz-Carlton Maui o.ä. (Kat. Deluxe)

14-17 . Tag Maui Ein weiterer Höhepunkt Ihrer Reise ist der Tagesausflug «Road to Hana». Vorbei an trockener Sand- und Steinwüste sowie durch tropischen Regenwald führt Sie diese Panoramastrasse schliesslich in das kleine Fischerdörfchen Hana. Zum Abschluss Ihrer Reise sollten Sie auf keinen Fall den Sonnenaufgang auf dem Haleakala-Krater verpassen. Danach haben Sie sich Ihre restliche Zeit am Strand redlich verdient.

18 . Tag Rück- oder Weiterreise