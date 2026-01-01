Am Logan Square gelegen. Das Franklin Institute, das Rodin Museum, die Barnes Foundation und der Love Park sind in ca. 10 Gehminuten erreichbar.

Das Hotelangebot umfasst ein Restaurant, eine Bar, eine Aussenterrasse mit Lounge, ein Café, ein Spa mit Massagen und Wellnessbehandlungen, ein Hallenbad sowie eine eigene kleine Kunstausstellung.