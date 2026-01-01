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The Logan Philadelphia

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Philadelphia

Durch die eigene Kunstsammlung im Hotel sowie die Nähe zu den bekannten Galerien und Museen, ein geeigneter Platz für alle Kunst- und Kulturliebhaber.

Beschreibung

Lage
Am Logan Square gelegen. Das Franklin Institute, das Rodin Museum, die Barnes Foundation und der Love Park sind in ca. 10 Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotelangebot umfasst ein Restaurant, eine Bar, eine Aussenterrasse mit Lounge, ein Café, ein Spa mit Massagen und Wellnessbehandlungen, ein Hallenbad sowie eine eigene kleine Kunstausstellung.
Zimmer
Die 391 stilvollen Zimmer sind mit dem üblichen Komfort eingerichtet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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