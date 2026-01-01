The Logan Philadelphia
Philadelphia
Beschreibung
Lage
Am Logan Square gelegen. Das Franklin Institute, das Rodin Museum, die Barnes Foundation und der Love Park sind in ca. 10 Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotelangebot umfasst ein Restaurant, eine Bar, eine Aussenterrasse mit Lounge, ein Café, ein Spa mit Massagen und Wellnessbehandlungen, ein Hallenbad sowie eine eigene kleine Kunstausstellung.
Zimmer
Die 391 stilvollen Zimmer sind mit dem üblichen Komfort eingerichtet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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