Kimpton Hotel Palomar Philadelphia
Philadelphia
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Rittenhouse Square und ist umgeben von zahlreichen kulturellen Einrichtungen und Restaurants.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Restaurant mit Bar, Kickboards für Kinder, kostenloser Fahrradverleih, Fitnessraum sowie morgens Kaffee- und Teeausschank in der Lobby.
Zimmer
Die 230 einfach, aber doch stilvoll eingerichteten Zimmer in diesem Art Déco Gebäude verfügen über die übliche Einrichtung sowie Yogamatten. WLAN gegen Gebühr
Preis auf Anfrage
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