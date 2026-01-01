Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich im Stadtteil Rittenhouse Square und ist umgeben von zahlreichen kulturellen Einrichtungen und Restaurants.

Angebot Zur Ausstattung gehören ein Restaurant mit Bar, Kickboards für Kinder, kostenloser Fahrradverleih, Fitnessraum sowie morgens Kaffee- und Teeausschank in der Lobby.