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Loews Philadelphia Hotel

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Philadelphia

Das Erstklasshotel befindet sich im einem alten Bankgebäude, was sich bei genauem Hinsehen im Gebäude noch erkennen lässt. Eine gute Adresse für Gäste, die den hohen Komfort und Service der Loews-Hotels schätzen.

Beschreibung

Lage
Im Herzen der Stadt, ca. 5 Gehminuten von der City Hall und ca. 10 Gehminuten vom Independence National Historic Park entfernt. Die nächstgelegene U-Bahnstation befindet sich nur einen Block vom Hotel entfernt.
Angebot
Zur Auswahl stehen ein Restaurant, eine Lounge, ein Kiosk mit Snacks und Getränken, ein Spa mit Schönheitssalon und ein Fitnesscenter.
Zimmer
Die 581 klassisch eingerichteten Zimmer bieten einen Mini-Kühlschrank, eine Kaffeemaschine sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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