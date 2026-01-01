Loews Philadelphia Hotel
Philadelphia
Beschreibung
Lage
Im Herzen der Stadt, ca. 5 Gehminuten von der City Hall und ca. 10 Gehminuten vom Independence National Historic Park entfernt. Die nächstgelegene U-Bahnstation befindet sich nur einen Block vom Hotel entfernt.
Angebot
Zur Auswahl stehen ein Restaurant, eine Lounge, ein Kiosk mit Snacks und Getränken, ein Spa mit Schönheitssalon und ein Fitnesscenter.
Zimmer
Die 581 klassisch eingerichteten Zimmer bieten einen Mini-Kühlschrank, eine Kaffeemaschine sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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