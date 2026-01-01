Wyndham Philadelphia Historic District
Philadelphia
Beschreibung
Lage
Das Wyndham Historic District liegt im Herzen der Innenstadt, nur ca. 5 Gehminuten von den historischen Sehenswürdigkeiten wie der Liberty Bell oder der Independence Hall entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Aussenpool (saisonal) sowie einen Souvenirshop. Zugang zu einem Fitnesscenter ausserhalb des Hotels (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 364 zweckmässigen, bequemen und modernen Zimmer verteilen sich auf 7 Etagen.
Preis auf Anfrage
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