Beschreibung

Lage Das Wyndham Historic District liegt im Herzen der Innenstadt, nur ca. 5 Gehminuten von den historischen Sehenswürdigkeiten wie der Liberty Bell oder der Independence Hall entfernt.

Angebot Das Hotel bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Aussenpool (saisonal) sowie einen Souvenirshop. Zugang zu einem Fitnesscenter ausserhalb des Hotels (gegen Gebühr).