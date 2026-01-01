Aloft Philadelphia Downtown
Philadelphia
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im liebevoll restaurierten Liberty Title & Trust Company Building aus dem Jahr 1925, unweit der Philadelphia City Hall und dem Reading Terminal Market. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuss erreichbar.
Angebot
Es stehen ein Coffeeshop, ein kleiner Lebensmittelladen, eine Bar, eine Lounge, eine Terrasse sowie ein Fitnessraum zur Verfügung.
Zimmer
Die 179 modern und trendig eingerichteten Zimmer verfügen über Kaffeekocher und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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