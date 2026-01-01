Sonesta Hotel Philadelphia
Philadelphia
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt sehr zentral, ca. 200 Meter von der City Hall entfernt und ca. 1 Meile vom «Independence National Historic Park». Die nächstgelegene U-Bahnstation befi ndet sich ein Block vom Hotel entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen Restaurant, Bar/ Lounge, Aussenpool (saisonal), Hallenbad und Fitnesscenter zur Verfügung.
Zimmer
Die 445 Gästezimmer verteilen sich auf 25 Etagen und sind komfortabel ausgestattet.
Unsere Meinung
Modernes Stadthotel, das insbesondere auch für Familien sehr geeignet ist.
Preis auf Anfrage
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