Beschreibung

Lage Das Hotel liegt sehr zentral, ca. 200 Meter von der City Hall entfernt und ca. 1 Meile vom «Independence National Historic Park». Die nächstgelegene U-Bahnstation befi ndet sich ein Block vom Hotel entfernt.

Angebot Den Gästen stehen Restaurant, Bar/ Lounge, Aussenpool (saisonal), Hallenbad und Fitnesscenter zur Verfügung.

Zimmer Die 445 Gästezimmer verteilen sich auf 25 Etagen und sind komfortabel ausgestattet.