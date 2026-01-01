Residence Inn by Marriott Philadelphia Center City
Philadelphia
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt neben der eindrücklichen Philadelphia City Hall im Zentrum der Stadt. Mehrere U-Bahn- und Busstationen sowie Restaurants und Geschäfte befinden sich nur wenige Schritte entfernt.
Angebot
Zum Angebot zählen eine Lounge, ein Frühstücksraum, ein Kiosk mit Snacks und Getränken, ein Fitnessraum sowie eine Wäscherei.
Zimmer
324 Zimmer, Studios und Suiten im modernen Stil. Zur Ausstattung zählen eine Mikrowelle, Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN. Die Studios sind grosszügig gestaltet und verfügen zudem über einen integrierten Wohnbereich mit Kochnische. Die Suiten bieten ein Schlafzimmer mit separatem Wohnzimmer und Sofabett.
Preis auf Anfrage
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