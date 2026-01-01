Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt neben der eindrücklichen Philadelphia City Hall im Zentrum der Stadt. Mehrere U-Bahn- und Busstationen sowie Restaurants und Geschäfte befinden sich nur wenige Schritte entfernt.

Angebot Zum Angebot zählen eine Lounge, ein Frühstücksraum, ein Kiosk mit Snacks und Getränken, ein Fitnessraum sowie eine Wäscherei.