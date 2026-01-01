Beschreibung

Lage Unweit der Einkaufsstrasse Market Street im Zentrum gelegen, bietet das Hotel eine ideale Ausgangslage, um Philadelphia zu erkunden. Mit seiner Kombination aus 1920er-Jahre-Dekor und modernen Komponenten passt das Hotel perfekt in seine Umgebung.

Angebot Das Hotel bietet eine gemütliche Lobby im Eingangsbereich, ein Restaurant, eine Bar mit Lounge, einen Coffeeshop und einen Fitnessraum.