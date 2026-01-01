The Notary Hotel
Philadelphia
Beschreibung
Lage
Unweit der Einkaufsstrasse Market Street im Zentrum gelegen, bietet das Hotel eine ideale Ausgangslage, um Philadelphia zu erkunden. Mit seiner Kombination aus 1920er-Jahre-Dekor und modernen Komponenten passt das Hotel perfekt in seine Umgebung.
Angebot
Das Hotel bietet eine gemütliche Lobby im Eingangsbereich, ein Restaurant, eine Bar mit Lounge, einen Coffeeshop und einen Fitnessraum.
Zimmer
Die 499 sind mit Liebe zum Detail ausgestattet und verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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