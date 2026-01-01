Beschreibung

Lage Das Hotel liegt sehr zentral, wenige Gehminuten von der City Hall – und ca. 1,5 Kilometer vom Independence National Historic Park. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich direkt in der Umgebung.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, ein Innenpool, Jacuzzi, Fitnesscenter und diverse Konferenz- und Veranstaltungsäume zur Verfügung.