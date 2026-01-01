Philadelphia Marriott Downtown
Philadelphia
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt sehr zentral, wenige Gehminuten von der City Hall – und ca. 1,5 Kilometer vom Independence National Historic Park. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich direkt in der Umgebung.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, ein Innenpool, Jacuzzi, Fitnesscenter und diverse Konferenz- und Veranstaltungsäume zur Verfügung.
Zimmer
Die 1408 modernen Zimmer sind mit allen Annehmlichkeiten wie beispielsweise WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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