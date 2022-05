Las Vegas Reisen

Tauchen Sie ein in die unglaubliche Welt von Las Vegas. Nirgendwo sonst gibt es mehr Casinos, grössere Hotels oder mehr Superlative als hier in Staate Nevada. Versuchen Sie Ihr Glück während der Ferien in Las Vegas an den Spieltischen, besuchen Sie eine der unzähligen Shows oder lassen Sie sich vom Lichtermeer in den Bann ziehen. Erleben Sie eine echte Vegas-Hochzeit – nirgendwo sonst auf der Welt wird mehr geheiratet, entsprechend viele Hochzeitskapellen gibt es in der Stadt. Schlendern Sie während Ihrer Las Vegas Reise an weltberühmte Wahrzeichen wie dem Eiffelturm oder der Freiheitsstatue vorbei, originalgetreu nachgebaut und kaum weniger imposant als die Originale, oder lassen Sie sich vom Wasserspiel der Bellagio Fountains verzaubern. Auch Sportfans kommen hier auf ihre Kosten: Erleben Sie packende Spiele der NHL oder der NHL in Las Vegas. Viva Las Vegas – die Stadt der Sünde! Unsere USA Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Las Vegas Reise zusammen!