Badeferien im Pickalbatros Dana Beach Resort ab Schweiz
Badeferien im Pickalbatros Dana Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand
- Meerwasserlagune, welche mit Booten befahren werden kann
- grosses Aktivitätenprogramm für Gross und Klein
- diverse hervorragende Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Hurghada und erreichen von dort in nur 15 Minuten Ihr Badeferienhotel.
2-7. Tag Pickalbatros Dana Beach Resort
An aktiven Tagen können Sie Handball, Basketball, Volleyball, Tennis oder Minigolf spielen, auf einem Pferd oder Kamel reiten, Tretbootfahren, an einem Bauchtanz-Kurs teilnehmen, eine Aerobic Stunde besuchen ins Fitness Center gehen, im Meer schwimmen, tauchen und surfen und vieles mehr. An weniger aktiven Tagen lohnt sichen ein Besuch im Wellness-Center mit Sauna, Dampfbad und Massagen oder Sie entspannen am Privatstrand oder einem der grossen Swimmingpools. Die Möglichkeiten sind beinahe unendlich, den perfekten Urlaub in diesem 5-Sterne Resort zu verbringen.
8. Tag Rückreise
Vom Flughafen Hurghade fliegen Sie wieder zruück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Standard
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage