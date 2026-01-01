Badeferien im Pickalbatros Dana Beach Resort ab Schweiz

Das Dana Beach Resort ist eine 181.000 qm grosse, familienfreundliche Anlage, in der sich Klein und Gross wohl fühlen. Es gibt spezielle Einrichtungen für Kinder wie einen Spielplatz, ein Kinderschwimmbecken oder den Kids Club mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm. Mit einer Mischung aus romantischen Lagunen und üppigen Landschaften ist hier Entspannung und Erholung für alle garantiert. Die Zimmer sind grosszügig eingerichtet und verfügen alle über einen Balkon mit Pool- oder Gartenblick. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich vom ausgezeichneten Service verwöhnen.