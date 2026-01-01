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Badeferien im Pickalbatros Dana Beach Resort ab Schweiz

Das Dana Beach Resort ist eine 181.000 qm grosse, familienfreundliche Anlage, in der sich Klein und Gross wohl fühlen. Es gibt spezielle Einrichtungen für Kinder wie einen Spielplatz, ein Kinderschwimmbecken oder den Kids Club mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm. Mit einer Mischung aus romantischen Lagunen und üppigen Landschaften ist hier Entspannung und Erholung für alle garantiert. Die Zimmer sind grosszügig eingerichtet und verfügen alle über einen Balkon mit Pool- oder Gartenblick. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich vom ausgezeichneten Service verwöhnen.
Badeferien im Pickalbatros Dana Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand
- Meerwasserlagune, welche mit Booten befahren werden kann
- grosses Aktivitätenprogramm für Gross und Klein
- diverse hervorragende Restaurants
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Hurghada und erreichen von dort in nur 15 Minuten Ihr Badeferienhotel.

2-7. Tag Pickalbatros Dana Beach Resort

An aktiven Tagen können Sie Handball, Basketball, Volleyball, Tennis oder Minigolf spielen, auf einem Pferd oder Kamel reiten, Tretbootfahren, an einem Bauchtanz-Kurs teilnehmen, eine Aerobic Stunde besuchen ins Fitness Center gehen, im Meer schwimmen, tauchen und surfen und vieles mehr. An weniger aktiven Tagen lohnt sichen ein Besuch im Wellness-Center mit Sauna, Dampfbad und Massagen oder Sie entspannen am Privatstrand oder einem der grossen Swimmingpools. Die Möglichkeiten sind beinahe unendlich, den perfekten Urlaub in diesem 5-Sterne Resort zu verbringen.

8. Tag Rückreise

Vom Flughafen Hurghade fliegen Sie wieder zruück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Standard
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 10.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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