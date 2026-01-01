Badeferien im Steigenberger ALDAU Beach Hotel ab Schweiz

Das Steigenberger ALDAU Beach Hotel steht für Luxus pur! Es liegt direkt am azurblauen Meer und bietet alles, was das Herz begehrt. Vom hauseigenen 9-Loch Golfplatz über eine riesige Poollandschaft bis hin zu einem unauffälligen aber zuvorkommenden Service. Sorgenfreie und entspannende Ferientage sind hier vorprogrammiert.