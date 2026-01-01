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Badeferien im Steigenberger ALDAU Beach Hotel ab Schweiz

Das Steigenberger ALDAU Beach Hotel steht für Luxus pur! Es liegt direkt am azurblauen Meer und bietet alles, was das Herz begehrt. Vom hauseigenen 9-Loch Golfplatz über eine riesige Poollandschaft bis hin zu einem unauffälligen aber zuvorkommenden Service. Sorgenfreie und entspannende Ferientage sind hier vorprogrammiert.
Badeferien im Steigenberger ALDAU Beach Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- eigener Golfplatz (9-Loch)
- outdoor Whirlpool Insel
- moderne und luxuriöse Zimmer
- schöne Grünanlagen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute von der Schweiz nach Ägypten und starten Ihren unvergesslichen Urlaub im ALDAU Beach Hotel von Steigenberger.

2-7. Tag Steigenberger ALDAU Beach Hotel

Fitness, Golf, Entspannung im Spa, Tauchen im Roten Meer, Beachvolleyball, Billard, Darts, Wassersport, Relaxen am Pool.... Worauf haben Sie heute und die kommenden Tage Lust? Die Möglichkeiten sind beinahe unerschöpflich und Sie können jeden Tag etwas Neues erleben oder einfach nur gemütlich die Seele baumeln lassen.

8. Tag Rückreise

Heute nehmen Sie Abschied von Ägypten und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung in einer Suite Standard
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 17.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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