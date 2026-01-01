Badeferien im Steigenberger ALDAU Beach Hotel ab Schweiz
Badeferien im Steigenberger ALDAU Beach Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- eigener Golfplatz (9-Loch)
- outdoor Whirlpool Insel
- moderne und luxuriöse Zimmer
- schöne Grünanlagen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute von der Schweiz nach Ägypten und starten Ihren unvergesslichen Urlaub im ALDAU Beach Hotel von Steigenberger.
2-7. Tag Steigenberger ALDAU Beach Hotel
Fitness, Golf, Entspannung im Spa, Tauchen im Roten Meer, Beachvolleyball, Billard, Darts, Wassersport, Relaxen am Pool.... Worauf haben Sie heute und die kommenden Tage Lust? Die Möglichkeiten sind beinahe unerschöpflich und Sie können jeden Tag etwas Neues erleben oder einfach nur gemütlich die Seele baumeln lassen.
8. Tag Rückreise
Heute nehmen Sie Abschied von Ägypten und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer Suite Standard
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage