Badeferien im Mövenpick Resort & Spa El Gouna ab Schweiz
Badeferien im Mövenpick Resort & Spa El Gouna ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- wunderschöne Gartenanlage
- grosse Auswahl an Wassersportmöglichkeiten
- direkt am Meer gelegen
- umfangreiches kulinarisches Angebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Hurghada und von dort weiter nach El Gouna zu Ihrem Hotel. El Gouna ist ein moderner Urlaubsort direkt am Roten Meer und besteht aus vielen kleinen Inseln, Lagunen, Korallenriffen und Sandstränden.
2-7. Tag Mövenpick Resort & Spa El Gouna
Lassen Sie in den nächsten Tagen den Alltagsstress hinter sich und geniessen Sie die Annehmlichkeiten dieses 5-Sterne Resorts. Sie können aktive Tage verbringen mit diversen Wassersportangeboten, Ballsport, Fitness oder Ausflügen in die Umgebung oder Sie relaxen am Strand oder einem der 3 schönen Pools in der Anlage. Am Abend können Sie den Tag bei einem kühlen Drink in einer der Bars stilvoll ausklingen lassen.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute wieder zurück nach Hurghada für Ihren Flug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Classic Garden View
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage