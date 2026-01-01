Badeferien im Mövenpick Resort & Spa El Gouna ab Schweiz

Sie fliegen heute nach Hurghada und von dort weiter nach El Gouna zu Ihrem Hotel. El Gouna ist ein moderner Urlaubsort direkt am Roten Meer und besteht aus vielen kleinen Inseln, Lagunen, Korallenriffen und Sandstränden.

Mövenpick Resort & Spa El Gouna

Lassen Sie in den nächsten Tagen den Alltagsstress hinter sich und geniessen Sie die Annehmlichkeiten dieses 5-Sterne Resorts. Sie können aktive Tage verbringen mit diversen Wassersportangeboten, Ballsport, Fitness oder Ausflügen in die Umgebung oder Sie relaxen am Strand oder einem der 3 schönen Pools in der Anlage. Am Abend können Sie den Tag bei einem kühlen Drink in einer der Bars stilvoll ausklingen lassen.