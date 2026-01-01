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Badeferien im Steigenberger Coraya Beach ab Schweiz

Das Erwachsenenhotel Steigenberger Coraya Beach liegt wunderschön an der Coraya Bay und ist ein Paradies für Urlauber, welche Ruhe und Erholung suchen. Alle Zimmer bieten einen wunderbaren Blick aufs Meer oder den Pool und den Garten und sind in warmen, erdigen Farben gehalten, was ein wohliges und heimeliges Ambiente erzeugt. Die gesamte Anlage ist im nubischen Stil erbaut und ergibt im Zusammenspiel mit den üppigen Gärten das Bild einer Oase wie man sie sich schöner nicht vorstellen könnte. Wer hierher kommt möchte nie wieder weg!
Badeferien im Steigenberger Coraya Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-Only Hotel
- arabischer Coffee-Shop "Dar El Hawa"
- schön gestaltete Anlage
- grosses Aktivitätenangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute erfolgt Ihre Anreise nach Ägypten und in Ihr Hotel in Marsa Alam.

2-7. Tag Steigenberger Coraya Beach

Am frühen Morgen ins Rote Meer eintauchen, danach ein herzhaftes Frühstück, anschliessend ein bisschen körperliche Ertüchtigung im Fitnesscenter, beim Wassersport oder beim Strandfussball oder ein Ausflug in die Umgebung, gefolgt von ein paar erholsamen Stunden am Pool und zum Abschluss ein leckeres Nachtessen und ein kühler Drink unter dem Sternenhimmel Ägyptens. So oder ähnlich können die folgenden Tage für Sie in Ihrem 5-Sterne Resort aussehen. Entspannung, Spass und Abenteuer sind garantiert!

8. Tag Rückreise

Sie fahren wieder zurück zum Flughafen von Marsa Alam für Ihren Flug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Deluxe Room Garden View
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 14.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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