Badeferien im Steigenberger Coraya Beach ab Schweiz

Das Erwachsenenhotel Steigenberger Coraya Beach liegt wunderschön an der Coraya Bay und ist ein Paradies für Urlauber, welche Ruhe und Erholung suchen. Alle Zimmer bieten einen wunderbaren Blick aufs Meer oder den Pool und den Garten und sind in warmen, erdigen Farben gehalten, was ein wohliges und heimeliges Ambiente erzeugt. Die gesamte Anlage ist im nubischen Stil erbaut und ergibt im Zusammenspiel mit den üppigen Gärten das Bild einer Oase wie man sie sich schöner nicht vorstellen könnte. Wer hierher kommt möchte nie wieder weg!