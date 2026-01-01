Badeferien im Steigenberger Coraya Beach ab Schweiz
Badeferien im Steigenberger Coraya Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-Only Hotel
- arabischer Coffee-Shop "Dar El Hawa"
- schön gestaltete Anlage
- grosses Aktivitätenangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute erfolgt Ihre Anreise nach Ägypten und in Ihr Hotel in Marsa Alam.
2-7. Tag Steigenberger Coraya Beach
Am frühen Morgen ins Rote Meer eintauchen, danach ein herzhaftes Frühstück, anschliessend ein bisschen körperliche Ertüchtigung im Fitnesscenter, beim Wassersport oder beim Strandfussball oder ein Ausflug in die Umgebung, gefolgt von ein paar erholsamen Stunden am Pool und zum Abschluss ein leckeres Nachtessen und ein kühler Drink unter dem Sternenhimmel Ägyptens. So oder ähnlich können die folgenden Tage für Sie in Ihrem 5-Sterne Resort aussehen. Entspannung, Spass und Abenteuer sind garantiert!
8. Tag Rückreise
Sie fahren wieder zurück zum Flughafen von Marsa Alam für Ihren Flug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Deluxe Room Garden View
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage