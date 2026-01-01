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Badeferien im Mövenpick Resort El Quseir ab Schweiz

Das 5-Sterne Hotel liegt direkt am Roten Meer an einer wunderschönen Bucht und fügt sich nahtlos in die natürliche Umgebung ein. Es ist im traditionellen nubischen Stil gehalten und ist der perfekte Ausgangspunkt für spannende Tauchgänge und Schnorcheltouren. Das Hausriff wurde wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und gilt als eines der schönsten der Welt. Alle Zimmer sind gemütlich eingerichtet und bieten Meer- oder Gartensicht.
Badeferien im Mövenpick Resort El Quseir ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- mehrfach ausgezeichnetes Hausriff
- Privatstrand mit direktem Meereszugang
- Top of the Rock Bar mit wunderschönen Ausblicken
- grosses Sport- und Freizeitangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen nach Marsa Alam und werden dann zu Ihrem Hotel weiter nördlich gefahren.

2-7. Tag Mövenpick Resort El Quseir

Gestalten Sie die Tage hier ganz nach Ihrem Geschmack. Wie wäre es mit einer Quad- oder Mountainbike Tour bei Sonnenuntergang? Oder einem Ritt am Meer entlang? Oder einem Spaziergang durch die Einsamkeit der Wüste? Oder einem Tauchgang beim hauseigenen Riff? Es gibt viele Möglichkeiten, wunderbare aktive oder entspannte Tage im Mövenpick Resort El Quseir zu verbringen.

8. Tag Rückreise

Heute werden Sie wieder nach Hurghada gefahren, wo Sie Ihr Flugzeug zurück in die Schweiz besteigen.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Economy
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 10.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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