Badeferien im Mövenpick Resort El Quseir ab Schweiz
Badeferien im Mövenpick Resort El Quseir ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- mehrfach ausgezeichnetes Hausriff
- Privatstrand mit direktem Meereszugang
- Top of the Rock Bar mit wunderschönen Ausblicken
- grosses Sport- und Freizeitangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen nach Marsa Alam und werden dann zu Ihrem Hotel weiter nördlich gefahren.
2-7. Tag Mövenpick Resort El Quseir
Gestalten Sie die Tage hier ganz nach Ihrem Geschmack. Wie wäre es mit einer Quad- oder Mountainbike Tour bei Sonnenuntergang? Oder einem Ritt am Meer entlang? Oder einem Spaziergang durch die Einsamkeit der Wüste? Oder einem Tauchgang beim hauseigenen Riff? Es gibt viele Möglichkeiten, wunderbare aktive oder entspannte Tage im Mövenpick Resort El Quseir zu verbringen.
8. Tag Rückreise
Heute werden Sie wieder nach Hurghada gefahren, wo Sie Ihr Flugzeug zurück in die Schweiz besteigen.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Economy
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage