Badeferien im Mövenpick Resort El Quseir ab Schweiz

Das 5-Sterne Hotel liegt direkt am Roten Meer an einer wunderschönen Bucht und fügt sich nahtlos in die natürliche Umgebung ein. Es ist im traditionellen nubischen Stil gehalten und ist der perfekte Ausgangspunkt für spannende Tauchgänge und Schnorcheltouren. Das Hausriff wurde wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und gilt als eines der schönsten der Welt. Alle Zimmer sind gemütlich eingerichtet und bieten Meer- oder Gartensicht.