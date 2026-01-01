Badeferien im Albatros Makadi Club ab Zürich

Sie fliegen heute mit Air Cairo von Zürich nach Ägypten. Nach Ihrer Ankunft werden Sie mit dem Bustransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Albatros Makadi Club

Freuen Sie sich auf entspannte Ferientage am Roten Meer. Nach dem Frühstück können Sie am Strand oder an einem der Pools die Sonne geniessen. Das klare Wasser lädt zum Baden und Schnorcheln ein. Dank des All-Inclusive-Angebots werden Sie den ganzen Tag über kulinarisch verwöhnt und können Ihre Ferien ganz nach Ihren persönlichen Wünschen gestalten.