Badeferien im Albatros Makadi Club ab Zürich
Badeferien im Albatros Makadi Club ab Zürich
ab CHF 1105.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Direkte Lage am Sandstrand
- All-Inclusive-Angebot
- Grosszügige Poollandschaft
- Gute Bade- und Schnorchelmöglichkeiten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute mit Air Cairo von Zürich nach Ägypten. Nach Ihrer Ankunft werden Sie mit dem Bustransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Albatros Makadi Club
Freuen Sie sich auf entspannte Ferientage am Roten Meer. Nach dem Frühstück können Sie am Strand oder an einem der Pools die Sonne geniessen. Das klare Wasser lädt zum Baden und Schnorcheln ein. Dank des All-Inclusive-Angebots werden Sie den ganzen Tag über kulinarisch verwöhnt und können Ihre Ferien ganz nach Ihren persönlichen Wünschen gestalten.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise. Sie werden mit dem Bustransfer zum Flughafen gebracht und treten den Rückflug mit Air Cairo nach Zürich an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Air Cairo
- Inklusive Bustransfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: All Inclusive
- 7 Übernachtungen
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1105.– / pro Person