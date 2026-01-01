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Badeferien im Sentido Akassia Beach ab Schweiz

Auf den ersten Blick wirkt das LTI Akassia Beach wie eine trutzige Burg aus längst vergangenen Zeiten. Beim näheren Betrachten entpuppt sich das 5-Sterne Hotel aber als eine Oase der Ruhe und Entspannung, mit eigenem Sandstrand und eigenem Hausriff. Ein Tennisplatz gehört ebenso zur Anlage wie ein Kinderspielplatz und eine grosse Poollandschaft. Hier lässt es sich wahrlich leben!
Badeferien im Sentido Akassia Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- eigenes Hausriff
- Privatstrand
- grosszügige Poollandschaft
- umfangreiches Sport- und Aktivitätenangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute startet Ihr Urlaub mit dem Flug von der Schweiz nach Marsa Alam. Von da ist es nicht mehr weit zu Ihrem Hotel in El Quseir.

2-7. Tag Sentido Akassia Beach

Die Anlage bietet Ihnen ein grosses Spektrum an Aktivitäten und Möglichkeiten zur Entspannung. Nutzen Sie diese und erleben Sie Ihren Traumurlaub unter der Sonne Ägyptens. Es lohnt sich aber auch ein Ausflug ins historische El Quseir, welche die älteste Stadt am Roten Meer ist und die älteste Hafenanlage von ganz Ägypten beherbergt. Es wird Ihnen hier also ganz bestimmt nicht langweilig und sie werden unvergessliche Tag im Sentido Akassia Beach verbringen.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute wieder südwärts zum Flughafen Marsa Alam für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Superior seitl. Meerblick
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 10.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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