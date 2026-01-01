Badeferien im Sentido Akassia Beach ab Schweiz

Heute startet Ihr Urlaub mit dem Flug von der Schweiz nach Marsa Alam. Von da ist es nicht mehr weit zu Ihrem Hotel in El Quseir.

Sentido Akassia Beach

Die Anlage bietet Ihnen ein grosses Spektrum an Aktivitäten und Möglichkeiten zur Entspannung. Nutzen Sie diese und erleben Sie Ihren Traumurlaub unter der Sonne Ägyptens. Es lohnt sich aber auch ein Ausflug ins historische El Quseir, welche die älteste Stadt am Roten Meer ist und die älteste Hafenanlage von ganz Ägypten beherbergt. Es wird Ihnen hier also ganz bestimmt nicht langweilig und sie werden unvergessliche Tag im Sentido Akassia Beach verbringen.