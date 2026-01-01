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Badeferien im Cleopatra Luxury Resort ab Schweiz

Das Cleopatra Luxury Resort ist ideal für Familien, aber auch Alleinreisende und Paare fühlen sich hier rundum wohl. Dies liegt nicht zuletzt am zuvorkommenden Service und dem umfassenden Aktivitäten-Angebot des Resorts.
Die Infrastruktur lässt keine Wünsche offen und bietet für jeden Gast genau das Richtige, um die perfekten Ferien hier zu verbringen.
Badeferien im Cleopatra Luxury Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- kinderfreundlich
- direkt am Strand gelegen
- schöne Grünanlagen
- grosses Angebot an Aktivitäten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Hurghada in Ägypten, wo Sie zu Ihrem Hotel weiterreisen.

2-7. Tag Cleopatra Luxury Resort

Das 5-Stern Hotel bietet ein grosses Angebot an Sport- und sonstigen Aktivitäten wie Tennis, Bogenschiessen, Golf (in der Nähe), Tischtennis, Wassersport, Yoga, Beachvolleyball, Strandfussball und vieles mehr. Am Abend werden Sie während einer Abendshow oder einer Live Band bestens unterhalten und können den Tag stilvoll ausklingen lassen.

8. Tag Rückreise

Heute reisen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Economy
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 10.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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