Badeferien im Cleopatra Luxury Resort ab Schweiz
Badeferien im Cleopatra Luxury Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- kinderfreundlich
- direkt am Strand gelegen
- schöne Grünanlagen
- grosses Angebot an Aktivitäten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Hurghada in Ägypten, wo Sie zu Ihrem Hotel weiterreisen.
2-7. Tag Cleopatra Luxury Resort
Das 5-Stern Hotel bietet ein grosses Angebot an Sport- und sonstigen Aktivitäten wie Tennis, Bogenschiessen, Golf (in der Nähe), Tischtennis, Wassersport, Yoga, Beachvolleyball, Strandfussball und vieles mehr. Am Abend werden Sie während einer Abendshow oder einer Live Band bestens unterhalten und können den Tag stilvoll ausklingen lassen.
8. Tag Rückreise
Heute reisen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Economy
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage