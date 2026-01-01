Badeferien im Cleopatra Luxury Resort ab Schweiz

Das Cleopatra Luxury Resort ist ideal für Familien, aber auch Alleinreisende und Paare fühlen sich hier rundum wohl. Dies liegt nicht zuletzt am zuvorkommenden Service und dem umfassenden Aktivitäten-Angebot des Resorts.

Die Infrastruktur lässt keine Wünsche offen und bietet für jeden Gast genau das Richtige, um die perfekten Ferien hier zu verbringen.