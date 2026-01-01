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Badeferien im The Oberoi Beach Resort ab Schweiz

Wenn Sie sich in diesem Hotel der Luxusklasse wie in einem Märchen aus 1001 Nacht fühlen, dann ist das nicht verwunderlich, denn seine traditionelle Bauweise, der aussergewöhnlicher Service und die vielen Aktivitäten werden Sie bestimmt verzaubern. Das Rote Meer liegt direkt vor der Haustüre und bietet Ihnen wunderschöne Tauchmöglichkeiten und Badespass. Die Suiten haben alle Meer oder Gartensicht und bieten Ihnen jeden erdenklichen Luxus.
Badeferien im The Oberoi Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- hoteleigenes PADI Tauchcenter
- moderne, stilvolle Suiten, teilweise mit privatem Pool
- hoteleigener Sandstrand
- grosses Angebot an Wassersport
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Hurghada in Ägypten und fahren dann weiter zu Ihrem Hotel, wo Sie die nächste Woche verbringen werden.

2-7. Tag The Oberoi Beach Resort

Es lohnt sich früh aufzustehen, denn es gibt unendliche viel zu erleben und zu entdecken in Ihrem luxuriösen 5-Sterne Resort. Sie können Ihre Zeit im Resort selbst verbringen, an einem Tauchausflug ins Rote Meer teilnehmen oder die Umgebung auf eigene Faust erkunden. Aber auch lange schlafen lohnt sich, sind die Suiten doch von einer solchen Gemütlichkeit, dass man gerne für immer dort wohnen möchte.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Märchen und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung in einer Deluxe Suite
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 10.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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