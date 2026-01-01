Badeferien im The Oberoi Beach Resort ab Schweiz

Sie fliegen heute nach Hurghada in Ägypten und fahren dann weiter zu Ihrem Hotel, wo Sie die nächste Woche verbringen werden.

The Oberoi Beach Resort

Es lohnt sich früh aufzustehen, denn es gibt unendliche viel zu erleben und zu entdecken in Ihrem luxuriösen 5-Sterne Resort. Sie können Ihre Zeit im Resort selbst verbringen, an einem Tauchausflug ins Rote Meer teilnehmen oder die Umgebung auf eigene Faust erkunden. Aber auch lange schlafen lohnt sich, sind die Suiten doch von einer solchen Gemütlichkeit, dass man gerne für immer dort wohnen möchte.