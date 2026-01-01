Badeferien im The Oberoi Beach Resort ab Schweiz
Badeferien im The Oberoi Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- hoteleigenes PADI Tauchcenter
- moderne, stilvolle Suiten, teilweise mit privatem Pool
- hoteleigener Sandstrand
- grosses Angebot an Wassersport
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Hurghada in Ägypten und fahren dann weiter zu Ihrem Hotel, wo Sie die nächste Woche verbringen werden.
2-7. Tag The Oberoi Beach Resort
Es lohnt sich früh aufzustehen, denn es gibt unendliche viel zu erleben und zu entdecken in Ihrem luxuriösen 5-Sterne Resort. Sie können Ihre Zeit im Resort selbst verbringen, an einem Tauchausflug ins Rote Meer teilnehmen oder die Umgebung auf eigene Faust erkunden. Aber auch lange schlafen lohnt sich, sind die Suiten doch von einer solchen Gemütlichkeit, dass man gerne für immer dort wohnen möchte.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Märchen und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer Deluxe Suite
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage