Badeferien im Kempinski Hotel Soma Bay ab Schweiz

Die riesige Anlage wirkt eher wie ein kleines Dorf als ein Hotel, mit vielen verschlungen Pfaden und kleinen Brücken durch die Lagunenlandschaft im Zentrum des Resorts und entlang der einzelnen Gebäude. Hier seinen Urlaub zu verbringen fühlt sich an wie ein Traum, ist aber wundervolle Realität. Es mangelt an nichts und sich können sich vom Luxus diese 5-Sterne uneingeschränkt verwöhnen lassen.