Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Kempinski Hotel Soma Bay ab Schweiz

Die riesige Anlage wirkt eher wie ein kleines Dorf als ein Hotel, mit vielen verschlungen Pfaden und kleinen Brücken durch die Lagunenlandschaft im Zentrum des Resorts und entlang der einzelnen Gebäude. Hier seinen Urlaub zu verbringen fühlt sich an wie ein Traum, ist aber wundervolle Realität. Es mangelt an nichts und sich können sich vom Luxus diese 5-Sterne uneingeschränkt verwöhnen lassen.
Badeferien im Kempinski Hotel Soma Bay ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- wunderschöne Lagunenlandschaft im Zentrum der Anlage
- luxuriöse und geräumige Zimmer und Suiten
- grosses Sportangebot
- mehrere kulinarische Highlights
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie starten heute Ihren Traumurlaub. Mit dem Flugzeug gehts von der Schweiz nach Hurghada und von dort weiter zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag Kempinski Hotel Soma Bay

Das Kempinski Hotel Soma Bay wird Sie begeistern! Nehmen Sie sich Zeit um durch die gesamte Anlage zu schlendern. Überall gibt es etwas zu entdecken und zu bestaunen. Profitieren Sie vom grossen Angebot an sportlichen Aktivitäten und Spa Behandlungen und geniessen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten in den verschiedenen Restaurants und Bars.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute wieder zurück an den Flughafen von Hurghada für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Resort Blick
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 17.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen