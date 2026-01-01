Badeferien im Kempinski Hotel Soma Bay ab Schweiz
Badeferien im Kempinski Hotel Soma Bay ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- wunderschöne Lagunenlandschaft im Zentrum der Anlage
- luxuriöse und geräumige Zimmer und Suiten
- grosses Sportangebot
- mehrere kulinarische Highlights
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie starten heute Ihren Traumurlaub. Mit dem Flugzeug gehts von der Schweiz nach Hurghada und von dort weiter zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Kempinski Hotel Soma Bay
Das Kempinski Hotel Soma Bay wird Sie begeistern! Nehmen Sie sich Zeit um durch die gesamte Anlage zu schlendern. Überall gibt es etwas zu entdecken und zu bestaunen. Profitieren Sie vom grossen Angebot an sportlichen Aktivitäten und Spa Behandlungen und geniessen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten in den verschiedenen Restaurants und Bars.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute wieder zurück an den Flughafen von Hurghada für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Resort Blick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage