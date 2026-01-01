TUI BLUE Samaya ab Zürich
TUI BLUE Samaya ab Zürich
ab CHF 1121.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Direkte Lage an einer geschützten Bucht
- All-Inclusive-Angebot
- Entspannte Ferienatmosphäre
- Ideale Bade- und Schnorchelmöglichkeiten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute mit Air Cairo von Zürich nach Ägypten. Nach Ihrer Ankunft werden Sie mit dem Bustransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag TUI BLUE Samaya
Beginnen Sie Ihren Ferientag mit einem ausgiebigen Frühstück und geniessen Sie anschliessend die Sonne am Strand oder am Pool. Das kristallklare Wasser des Roten Meeres bietet ideale Bedingungen zum Baden und Schnorcheln. Das All-Inclusive-Angebot und die entspannte Atmosphäre des Resorts sorgen dafür, dass Sie Ihren Aufenthalt rundum geniessen können.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise. Sie werden mit dem Bustransfer zum Flughafen gebracht und treten den Rückflug mit Air Cairo nach Zürich an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Air Cairo
- Inklusive Bustransfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: All Inclusive
- 7 Übernachtungen
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1121.– / pro Person