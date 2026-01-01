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Badeferien im Sheraton Soma Bay ab Schweiz

Die Karnak-Tempel von Luxor dienten als Inspiration bei der Gestaltung dieses extravaganten 5-Sterne Hotels. Jedes Zimmer ist grosszügig eingerichtet und bietet entweder Blick auf das Rote Meer oder die üppige Gartenanlage. Unzählige Wassersportarten und sonstige Aktivitäten warten auf Sie sowie vorzügliche Restaurants, welche Sie mit unterschiedlicher Küche verwöhnen.
Badeferien im Sheraton Soma Bay ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage mit Hausriff
- familienfreundlicher Wasserpark gleich nebenan
- moderne und grosszügige Zimmer
- grosses Wassersportangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihr heutiger Flug nach Hurghada markiert den Start Ihres Traumurlaubs im Sheraton Soma Bay.

2-7. Tag Sheraton Soma Bay

Tagsüber können Sie sich im Roten Meer oder einem der Pools mit diversen Wasseraktivitäten vergnügen, anschliessend lockt eine wohltuende Massage und danach ein köstliches Abendessen in einem der Restaurants mit abschliessendem leckerem Cocktail in der gemütlichen Bar. Perfekter und erfüllender könnten die Tage hier in Ägypten nicht sein!

8. Tag Rückreise

Sie fahren zurück an den Flughafen für Ihren Flug zurück in die Heimat.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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