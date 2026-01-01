Badeferien im Sheraton Soma Bay ab Schweiz

Sheraton Soma Bay

Tagsüber können Sie sich im Roten Meer oder einem der Pools mit diversen Wasseraktivitäten vergnügen, anschliessend lockt eine wohltuende Massage und danach ein köstliches Abendessen in einem der Restaurants mit abschliessendem leckerem Cocktail in der gemütlichen Bar. Perfekter und erfüllender könnten die Tage hier in Ägypten nicht sein!