Badeferien im Sheraton Soma Bay ab Schweiz
Badeferien im Sheraton Soma Bay ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage mit Hausriff
- familienfreundlicher Wasserpark gleich nebenan
- moderne und grosszügige Zimmer
- grosses Wassersportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihr heutiger Flug nach Hurghada markiert den Start Ihres Traumurlaubs im Sheraton Soma Bay.
2-7. Tag Sheraton Soma Bay
Tagsüber können Sie sich im Roten Meer oder einem der Pools mit diversen Wasseraktivitäten vergnügen, anschliessend lockt eine wohltuende Massage und danach ein köstliches Abendessen in einem der Restaurants mit abschliessendem leckerem Cocktail in der gemütlichen Bar. Perfekter und erfüllender könnten die Tage hier in Ägypten nicht sein!
8. Tag Rückreise
Sie fahren zurück an den Flughafen für Ihren Flug zurück in die Heimat.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage