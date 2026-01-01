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Badeferien im JAZ Lamaya Resort ab Schweiz

Das JAZ Lamaya Resort ist der perfekte Ort für Familienferien wie auch für einen Tauchurlaub. An einer ruhigen Badebucht mit Privatstrand gelegen, bietet es einige der besten Tauchgebiete am Roten Meer. In Gehdistanz befindet sich auch der Aqua Coraya Wasserpark, der vor allem bei Kindern sehr beliebt ist. Wer lieber seine Ruhe hat und gemütlich relaxen möchte, der kann dies völlig stressfrei an einem der Pools oder direkt am Roten Meer tun. In diesem 5-Sterne Resort kommen alle auf ihre Kosten.
Badeferien im JAZ Lamaya Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- familienfreundlich
- grosses Freizeitangebot
- 4 Pools, Wasserrutschen
- schöne Lage an einer Badebucht
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Marsa Alam, von wo aus es nur noch ein Katzensprung zu Ihrem Hotel ist.

2-7. Tag JAZ Lamaya Resort

Entspannen Sie an einem der Pools oder im Mivida Spa, nehmen Sie an einer Yoga Lektion teil, absolvieren Sie eine Trainingseinheit im Healthy Glow Fitnesscenter, springen Sie in die Fluten des Roten Meeres oder unternehmen Sie einen Ausflug in die Umgebung. Natürlich ist auch ein Besuch im nahe gelegenen Wasserpark ein grosses Abenteuer, besonders für Kinder, aber auch für Erwachsene.

8. Tag Rückreise

Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fliegen wieder zurück in die Heimat.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Superior Garden View Room
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 14.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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