Badeferien im JAZ Lamaya Resort ab Schweiz
Badeferien im JAZ Lamaya Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- familienfreundlich
- grosses Freizeitangebot
- 4 Pools, Wasserrutschen
- schöne Lage an einer Badebucht
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Marsa Alam, von wo aus es nur noch ein Katzensprung zu Ihrem Hotel ist.
2-7. Tag JAZ Lamaya Resort
Entspannen Sie an einem der Pools oder im Mivida Spa, nehmen Sie an einer Yoga Lektion teil, absolvieren Sie eine Trainingseinheit im Healthy Glow Fitnesscenter, springen Sie in die Fluten des Roten Meeres oder unternehmen Sie einen Ausflug in die Umgebung. Natürlich ist auch ein Besuch im nahe gelegenen Wasserpark ein grosses Abenteuer, besonders für Kinder, aber auch für Erwachsene.
8. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fliegen wieder zurück in die Heimat.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Superior Garden View Room
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage