Badeferien im JAZ Lamaya Resort ab Schweiz

Das JAZ Lamaya Resort ist der perfekte Ort für Familienferien wie auch für einen Tauchurlaub. An einer ruhigen Badebucht mit Privatstrand gelegen, bietet es einige der besten Tauchgebiete am Roten Meer. In Gehdistanz befindet sich auch der Aqua Coraya Wasserpark, der vor allem bei Kindern sehr beliebt ist. Wer lieber seine Ruhe hat und gemütlich relaxen möchte, der kann dies völlig stressfrei an einem der Pools oder direkt am Roten Meer tun. In diesem 5-Sterne Resort kommen alle auf ihre Kosten.