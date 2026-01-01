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Badeferien im Fort Arabesque Resort & Spa ab Schweiz

Die Treue der Stammgäste spricht für sich und ist ein lebendiges Zeugnis für die Qualität, die geboten wird. Viele Urlauber kehren immer wieder gerne zu diesem Haus zurück, und das aus gutem Grund. Das Angebot ist ein Rundum-Paket aus tollen Zimmern, erstklassiger Verpflegung, einem Traumstrand und einem faszinierenden Riff. Jeder Aufenthalt in diesem Hotel ist eine unvergessliche Erfahrung, die Gäste dazu inspiriert, immer wieder zurückzukehren. Entdecken Sie selbst, warum dieses Hotel ein Ort ist, an dem man gerne verweilt.
Badeferien im Fort Arabesque Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Sehr langer Sandstrand
- Hausriff mit traumhafter Unterwasserwelt
- Vareena Spa mit umfangreichem Anwendungsprogramm
- Ruhige Lage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen in das wunderschöne Ägypten. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Fort Arabesque Resort & Spa

Tauchen Sie ein in den weichen Sand unseres traumhaften Strandes, erkunden Sie das faszinierende Riff beim Schnorcheln und lassen Sie sich von unserer erstklassigen Anlage verwöhnen, die keine Wünsche offen lässt. Egal, ob Sie sich nach purer Entspannung sehnen oder nach actionreichen sportlichen Aktivitäten, bei uns finden Sie ein breites Angebot, das jeden Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

8. Tag Rückreise

Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Ägypten aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Air Cairo
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Superior (DMB)
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 11.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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