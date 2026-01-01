Badeferien im Fort Arabesque Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Fort Arabesque Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Sehr langer Sandstrand
- Hausriff mit traumhafter Unterwasserwelt
- Vareena Spa mit umfangreichem Anwendungsprogramm
- Ruhige Lage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen in das wunderschöne Ägypten. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Fort Arabesque Resort & Spa
Tauchen Sie ein in den weichen Sand unseres traumhaften Strandes, erkunden Sie das faszinierende Riff beim Schnorcheln und lassen Sie sich von unserer erstklassigen Anlage verwöhnen, die keine Wünsche offen lässt. Egal, ob Sie sich nach purer Entspannung sehnen oder nach actionreichen sportlichen Aktivitäten, bei uns finden Sie ein breites Angebot, das jeden Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Ägypten aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Air Cairo
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Superior (DMB)
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage