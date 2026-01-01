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Badeferien im JAZ Soma Beach ab Schweiz

Das JAZ Soma Beach in Ägypten ist ein exklusives 5-Sterne-Resort direkt am Roten Meer. Es bietet luxuriöse Zimmer, erstklassige All-Inclusive-Verpflegung und vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Mit seinem eigenen Strand, erstklassigen Tauch- und Wellnessangeboten ist es ideal für Erholungssuchende und Aktivurlauber gleichermassen.
Badeferien im JAZ Soma Beach ab Schweiz
ab CHF 973.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkter Zugang zum Strand
- Vielseitige All-Inclusive-Gastronomie
- Umfangreiche Freizeitangebote
- Entspannendes Wellnesscenter
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie starten heute Ihren Traumurlaub. Mit dem Flugzeug gehts von der Schweiz nach Hurghada und von dort mit dem Bustransfer weiter zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag JAZ Soma Beach

Ein typischer Tag im JAZ Soma Beach beginnt mit einem köstlichen Frühstück am Buffet. Anschliessend entspannen Sie am Strand oder am Pool, während die Sonne scheint. Nach einem Mittagsimbiss im Restaurant können Sie an Wassersportaktivitäten teilnehmen oder im Wellnesscenter entspannen. Am Nachmittag geniessen Sie Snacks an der Poolbar. Der Abend endet mit einem exquisiten Abendessen und Unterhaltung, bevor Sie den Tag bei einem Drink auf der Terrasse mit Blick auf das Meer ausklingen lassen.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute mit dem Bustransfer wieder zurück an den Flughafen von Hurghada für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Preisbeispiel
Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Superior Garden View DZX1
  • Verpflegung: All inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 01.07.2025

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 973.– / pro Person

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