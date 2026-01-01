Badeferien im JAZ Soma Beach ab Schweiz

Sie starten heute Ihren Traumurlaub. Mit dem Flugzeug gehts von der Schweiz nach Hurghada und von dort mit dem Bustransfer weiter zu Ihrem Hotel.

JAZ Soma Beach

Ein typischer Tag im JAZ Soma Beach beginnt mit einem köstlichen Frühstück am Buffet. Anschliessend entspannen Sie am Strand oder am Pool, während die Sonne scheint. Nach einem Mittagsimbiss im Restaurant können Sie an Wassersportaktivitäten teilnehmen oder im Wellnesscenter entspannen. Am Nachmittag geniessen Sie Snacks an der Poolbar. Der Abend endet mit einem exquisiten Abendessen und Unterhaltung, bevor Sie den Tag bei einem Drink auf der Terrasse mit Blick auf das Meer ausklingen lassen.