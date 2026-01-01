Badeferien im JAZ Soma Beach ab Schweiz
Badeferien im JAZ Soma Beach ab Schweiz
ab CHF 973.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkter Zugang zum Strand
- Vielseitige All-Inclusive-Gastronomie
- Umfangreiche Freizeitangebote
- Entspannendes Wellnesscenter
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie starten heute Ihren Traumurlaub. Mit dem Flugzeug gehts von der Schweiz nach Hurghada und von dort mit dem Bustransfer weiter zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag JAZ Soma Beach
Ein typischer Tag im JAZ Soma Beach beginnt mit einem köstlichen Frühstück am Buffet. Anschliessend entspannen Sie am Strand oder am Pool, während die Sonne scheint. Nach einem Mittagsimbiss im Restaurant können Sie an Wassersportaktivitäten teilnehmen oder im Wellnesscenter entspannen. Am Nachmittag geniessen Sie Snacks an der Poolbar. Der Abend endet mit einem exquisiten Abendessen und Unterhaltung, bevor Sie den Tag bei einem Drink auf der Terrasse mit Blick auf das Meer ausklingen lassen.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute mit dem Bustransfer wieder zurück an den Flughafen von Hurghada für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Preisbeispiel
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Superior Garden View DZX1
- Verpflegung: All inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 973.– / pro Person