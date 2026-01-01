Badeferien im Iberotel Makadi Beach ab Schweiz

Iberotel Makadi Beach

Ob allein, mit Freunden oder der ganzen Familie, hier werden Sie sich bestens erholen und ein paar wundervolle Tage verbringen. Sie können am Pool entspannen oder an einer der vielen Sportaktivitäten wie Tennis, Aerobic, Wasserpolo und vielen mehr teilnehmen. Am Abend locken verschiedene Restaurants mit nationaler und internationaler Küche und in den diversen Bars können Sie Ihren Tag gemütlich ausklingen lassen.