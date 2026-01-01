Badeferien im Iberotel Makadi Beach ab Schweiz
Badeferien im Iberotel Makadi Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- grosse Poollandschaft mit Wasserfall
- privater Sandstrand
- abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche
- diverse Restaurants und Bars
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie nach Ägypten für Ihren Traumurlaub im Iberotel Makadi Beach.
2-7. Tag Iberotel Makadi Beach
Ob allein, mit Freunden oder der ganzen Familie, hier werden Sie sich bestens erholen und ein paar wundervolle Tage verbringen. Sie können am Pool entspannen oder an einer der vielen Sportaktivitäten wie Tennis, Aerobic, Wasserpolo und vielen mehr teilnehmen. Am Abend locken verschiedene Restaurants mit nationaler und internationaler Küche und in den diversen Bars können Sie Ihren Tag gemütlich ausklingen lassen.
8. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fliegen wieder in die Schweiz zurück.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Superior Gartenblick
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage