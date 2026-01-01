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Badeferien im Iberotel Makadi Beach ab Schweiz

Eingebettet in eine exotische Gartenanlage liegt das 5-Sterne Hotel direkt an einem langen Sandstrand mit eigenem Hausriff. Das Familienhotel bietet jede Menge Spass und Action für Kinder und Jugendliche, aber auch die Erwachsenen kommen nicht zu kurz dank eines grossen Angebots an Sport- und sonstigen Aktivitäten. Die Zimmer sind modern und gemütlich eingerichtet und verfügen alle über einen Balkon oder eine Terrasse.
Badeferien im Iberotel Makadi Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- grosse Poollandschaft mit Wasserfall
- privater Sandstrand
- abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche
- diverse Restaurants und Bars
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie nach Ägypten für Ihren Traumurlaub im Iberotel Makadi Beach.

2-7. Tag Iberotel Makadi Beach

Ob allein, mit Freunden oder der ganzen Familie, hier werden Sie sich bestens erholen und ein paar wundervolle Tage verbringen. Sie können am Pool entspannen oder an einer der vielen Sportaktivitäten wie Tennis, Aerobic, Wasserpolo und vielen mehr teilnehmen. Am Abend locken verschiedene Restaurants mit nationaler und internationaler Küche und in den diversen Bars können Sie Ihren Tag gemütlich ausklingen lassen.

8. Tag Rückreise

Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fliegen wieder in die Schweiz zurück.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Superior Gartenblick
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 10.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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