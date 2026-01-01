Beschreibung

Einleitung Entspannen Sie sich am herrlichen Strand oder dem grossen Pool. Das balinesische Spa verspricht wohltuende Behandlungen, ein Fitnesscenter ist ebenfalls vorhanden. Vielfältige Aktivitäten und Wassersportarten wie Schnorcheln, Fischen, Tauchen, Bootstouren, Fahrräder und Trekkings sowie ein Kids Club runden das Angebot ab.

Lage Am wunderschönen feinsandigen Passekudah Strand gelegen. Einige benachbarte Hotels mit Restaurants, ansonsten hat es keine grosse Auswahl an touristischer Infrastruktur in der Nähe. Der internationale Flughafen von Colombo ist ca. 5 ½ Fahrstunden entfernt.

Angebot Das «Sea Grass Restaurant» serviert Ihnen ausgezeichnete Gerichte aus aller Welt als Buffet oder à-la-carte. In der «Herms Lounge Bar» geniessen Sie Cocktails und Tapas und um den Tag ausklingen zu lassen eignet sich die «Vandalouse Bar» direkt am Strand.