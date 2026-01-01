The Calm Resort & Spa
Passekudah
Beschreibung
Einleitung
Entspannen Sie sich am herrlichen Strand oder dem grossen Pool. Das balinesische Spa verspricht wohltuende Behandlungen, ein Fitnesscenter ist ebenfalls vorhanden. Vielfältige Aktivitäten und Wassersportarten wie Schnorcheln, Fischen, Tauchen, Bootstouren, Fahrräder und Trekkings sowie ein Kids Club runden das Angebot ab.
Lage
Am wunderschönen feinsandigen Passekudah Strand gelegen. Einige benachbarte Hotels mit Restaurants, ansonsten hat es keine grosse Auswahl an touristischer Infrastruktur in der Nähe. Der internationale Flughafen von Colombo ist ca. 5 ½ Fahrstunden entfernt.
Angebot
Das «Sea Grass Restaurant» serviert Ihnen ausgezeichnete Gerichte aus aller Welt als Buffet oder à-la-carte. In der «Herms Lounge Bar» geniessen Sie Cocktails und Tapas und um den Tag ausklingen zu lassen eignet sich die «Vandalouse Bar» direkt am Strand.
Zimmer
Die 70 sorgfältig und hell gestalteten Zimmer und Suiten verfügen über eine Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Modernes Badezimmer mit Dusche. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse.
Deluxe (31): 43 m² grosse Zimmer mit Balkon und Sicht auf den Pool und Garten
Premium (15): 50 m² grosse Zimmer mit Balkon der Blick auf die Bucht verschafft.
Garden Collection (21): Mit 35 m² etwas kleinere Zimmer, jedoch ebenerdig mit Terrasse und Gartensicht, näher zu Pool und Meer und schöner Sicht.
Deluxe (31): 43 m² grosse Zimmer mit Balkon und Sicht auf den Pool und Garten
Premium (15): 50 m² grosse Zimmer mit Balkon der Blick auf die Bucht verschafft.
Garden Collection (21): Mit 35 m² etwas kleinere Zimmer, jedoch ebenerdig mit Terrasse und Gartensicht, näher zu Pool und Meer und schöner Sicht.
ab CHF 88.– / pro Person
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