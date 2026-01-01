Beschreibung

Einleitung Schöne Poolland­schaft mit Kinder­pool nahe am Strand. Fitnesscenter. Diverse Wasser­sport­arten wie Kajak, Schnorcheln, Tauchen, Wind­surfen, Hoch­see­fischen, Jetski können in der Nähe organisiert werden. Das wunderschöne Spa hat ein grosses Angebot an Mass­agen. Zudem können Sie sich hier auch mit Ayur­veda-An­wen­dungen verwöhnen lassen.

Lage Das Hotel liegt am langgezogenen Sandstrand von Passekudah, an der Ost­küste Sri Lankas, etwa 35 km ent­fernt von Batticaloa. Weitere Restaurants findet man in benachbarten Hotels. Die Transferzeit zum Flughafen Colombo beträgt ca. 5½ Stunden.

Angebot Im «Reef Café» werden internationale Speisen am reichhaltigen Buffet angeboten. Im «Spice Market» werden lokale und asiatische Köstlichkeiten zubereitet, wobei auf der Terrasse im Garten auch Grilladen und Salate auf der Menu­karte zu finden sind. Im «Aqua» beim Pool und an der Beach Bar werden tagsüber kühle Getränke und Snacks für den kleinen Hunger offeriert.