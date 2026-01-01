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Amaya Beach

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Passekudah

Eine elegante Anlage für Geniesser. Direkt vor dem Hotel hat es ein Korallenriff. Ideale Verhältnisse zum Baden findet man ca. 100 m weiter entlang des Strandes vor.

Beschreibung

Einleitung
Schöne Poolland­schaft mit Kinder­pool nahe am Strand. Fitnesscenter. Diverse Wasser­sport­arten wie Kajak, Schnorcheln, Tauchen, Wind­surfen, Hoch­see­fischen, Jetski können in der Nähe organisiert werden. Das wunderschöne Spa hat ein grosses Angebot an Mass­agen. Zudem können Sie sich hier auch mit Ayur­veda-An­wen­dungen verwöhnen lassen.
Lage
Das Hotel liegt am langgezogenen Sandstrand von Passekudah, an der Ost­küste Sri Lankas, etwa 35 km ent­fernt von Batticaloa. Weitere Restaurants findet man in benachbarten Hotels. Die Transferzeit zum Flughafen Colombo beträgt ca. 5½ Stunden.
Angebot
Im «Reef Café» werden internationale Speisen am reichhaltigen Buffet angeboten. Im «Spice Market» werden lokale und asiatische Köstlichkeiten zubereitet, wobei auf der Terrasse im Garten auch Grilladen und Salate auf der Menu­karte zu finden sind. Im «Aqua» beim Pool und an der Beach Bar werden tagsüber kühle Getränke und Snacks für den kleinen Hunger offeriert.
Zimmer
Die 2-3 stöckigen Hotelflügel liegen nahe am Meer und beher­bergen die 125 geräumigen Zim­mer, die modern eingerichtet und mit frischen und kraftvollen Farben dekoriert sind. Sämt­liche Zimmer ver­fügen über Klima­anlage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Standard (10): 47 m² grosse Zimmer mit Dusche, kleiner Sitzgruppe und Balkon mit Gartensicht.
Deluxe (77): Gleich wie Superior, jedoch zum Meer hin gewandt mit herrlichem Meerblick.
ab CHF 61.– / pro Person

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