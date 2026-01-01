Amaya Beach
Passekudah
Beschreibung
Einleitung
Schöne Poollandschaft mit Kinderpool nahe am Strand. Fitnesscenter. Diverse Wassersportarten wie Kajak, Schnorcheln, Tauchen, Windsurfen, Hochseefischen, Jetski können in der Nähe organisiert werden. Das wunderschöne Spa hat ein grosses Angebot an Massagen. Zudem können Sie sich hier auch mit Ayurveda-Anwendungen verwöhnen lassen.
Lage
Das Hotel liegt am langgezogenen Sandstrand von Passekudah, an der Ostküste Sri Lankas, etwa 35 km entfernt von Batticaloa. Weitere Restaurants findet man in benachbarten Hotels. Die Transferzeit zum Flughafen Colombo beträgt ca. 5½ Stunden.
Angebot
Im «Reef Café» werden internationale Speisen am reichhaltigen Buffet angeboten. Im «Spice Market» werden lokale und asiatische Köstlichkeiten zubereitet, wobei auf der Terrasse im Garten auch Grilladen und Salate auf der Menukarte zu finden sind. Im «Aqua» beim Pool und an der Beach Bar werden tagsüber kühle Getränke und Snacks für den kleinen Hunger offeriert.
Zimmer
Die 2-3 stöckigen Hotelflügel liegen nahe am Meer und beherbergen die 125 geräumigen Zimmer, die modern eingerichtet und mit frischen und kraftvollen Farben dekoriert sind. Sämtliche Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Standard (10): 47 m² grosse Zimmer mit Dusche, kleiner Sitzgruppe und Balkon mit Gartensicht.
Deluxe (77): Gleich wie Superior, jedoch zum Meer hin gewandt mit herrlichem Meerblick.
Standard (10): 47 m² grosse Zimmer mit Dusche, kleiner Sitzgruppe und Balkon mit Gartensicht.
Deluxe (77): Gleich wie Superior, jedoch zum Meer hin gewandt mit herrlichem Meerblick.
ab CHF 61.– / pro Person
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