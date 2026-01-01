Ruhig an der Passekudah Bay gelegen. Weitere Restau­rants findet man in benach­barten Hotels. Die Trans­fer­zeit zum Flug­hafen Colombo beträgt ca. 5 ½ Stunden. Cinnamon Air fliegt täglich von/nach Co­lom­­bo. Weitere Infor­mationen und Details geben wir gerne auf Anfrage bekannt.

Restaurant, Lounge und Strandbar. Das Resort legt grossen Wert auf die Ver­wendung von Bioprodukten und die Unter­stützung von lokalen Fischern, von denen die frischen Fische und Meeresfrüchte gekauft werden.

Die 46 geräumigen Zimmer sind in verschiedenen, zweistöckigen Gebäuden in der Gartenanlage verteilt. Dank des halbrunden Grundrisses, der sich der Bucht entlang zieht, geniesst man von den meisten Zimmern aus einen herrlichen Meerblick.

Beach Studio (24): 54 m² grosse Zimmer, die im Parterre liegen und über eine Sitzecke im Freien verfügen und mit allem Komfort ausgestattet sind.

Ocean Studio (22): Gleich wie Beach Studio, jedoch auf der oberen Etage gelegen mit Bal­kon und somit mehr Privats­phäre und besserer Meersicht, teilweise durch Palmen eingeschränkt.