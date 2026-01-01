Knecht Reisegruppe Gütesiegel
srilanka Reisen Gütesiegel
srilankareisen

The Bay an Uga Experience

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Passekudah

Ein komfortables Boutique Hotel an einem der bezauberndsten Strände Sri Lankas. Die beste Lage an der Passekudah Bucht, der ausgezeichnete persönliche Service und die hervorragende Küche machen diese Unterkunft zu viel mehr als einem sicheren Wert auf einer Sri Lanka Rundreise.

Beschreibung

Einleitung
Grosser, aber nur 1.4 m tiefer Swim­mingpool mit Sicht aufs Meer. Wassersport am Strand. Fahr­rad­ver­leih. Im einzigartigen «Underground Spa» werden zahl­­reiche Massagen und Spa-An­­wendungen angeboten. Abends finden regel­­mässig Barbe­ques statt.
Lage
Ruhig an der Passekudah Bay gelegen. Weitere Restau­rants findet man in benach­barten Hotels. Die Trans­fer­zeit zum Flug­hafen Colombo beträgt ca. 5 ½ Stunden. Cinnamon Air fliegt täglich von/nach Co­lom­­bo. Weitere Infor­mationen und Details geben wir gerne auf Anfrage bekannt.
Angebot
Restaurant, Lounge und Strandbar. Das Resort legt grossen Wert auf die Ver­wendung von Bioprodukten und die Unter­stützung von lokalen Fischern, von denen die frischen Fische und Meeresfrüchte gekauft werden.
Zimmer
Die 46 geräumigen Zimmer sind in verschiedenen, zweistöckigen Gebäuden in der Gartenanlage verteilt. Dank des halbrunden Grundrisses, der sich der Bucht entlang zieht, geniesst man von den meisten Zimmern aus einen herrlichen Meerblick.
Beach Studio (24): 54 m² grosse Zimmer, die im Parterre liegen und über eine Sitzecke im Freien verfügen und mit allem Komfort ausgestattet sind.
Ocean Studio (22): Gleich wie Beach Studio, jedoch auf der oberen Etage gelegen mit Bal­kon und somit mehr Privats­phäre und besserer Meersicht, teilweise durch Palmen eingeschränkt.
ab CHF 103.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen