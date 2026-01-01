The Bay an Uga Experience
Passekudah
Beschreibung
Einleitung
Grosser, aber nur 1.4 m tiefer Swimmingpool mit Sicht aufs Meer. Wassersport am Strand. Fahrradverleih. Im einzigartigen «Underground Spa» werden zahlreiche Massagen und Spa-Anwendungen angeboten. Abends finden regelmässig Barbeques statt.
Lage
Ruhig an der Passekudah Bay gelegen. Weitere Restaurants findet man in benachbarten Hotels. Die Transferzeit zum Flughafen Colombo beträgt ca. 5 ½ Stunden. Cinnamon Air fliegt täglich von/nach Colombo. Weitere Informationen und Details geben wir gerne auf Anfrage bekannt.
Angebot
Restaurant, Lounge und Strandbar. Das Resort legt grossen Wert auf die Verwendung von Bioprodukten und die Unterstützung von lokalen Fischern, von denen die frischen Fische und Meeresfrüchte gekauft werden.
Zimmer
Die 46 geräumigen Zimmer sind in verschiedenen, zweistöckigen Gebäuden in der Gartenanlage verteilt. Dank des halbrunden Grundrisses, der sich der Bucht entlang zieht, geniesst man von den meisten Zimmern aus einen herrlichen Meerblick.
Beach Studio (24): 54 m² grosse Zimmer, die im Parterre liegen und über eine Sitzecke im Freien verfügen und mit allem Komfort ausgestattet sind.
Ocean Studio (22): Gleich wie Beach Studio, jedoch auf der oberen Etage gelegen mit Balkon und somit mehr Privatsphäre und besserer Meersicht, teilweise durch Palmen eingeschränkt.
Beach Studio (24): 54 m² grosse Zimmer, die im Parterre liegen und über eine Sitzecke im Freien verfügen und mit allem Komfort ausgestattet sind.
Ocean Studio (22): Gleich wie Beach Studio, jedoch auf der oberen Etage gelegen mit Balkon und somit mehr Privatsphäre und besserer Meersicht, teilweise durch Palmen eingeschränkt.
ab CHF 103.– / pro Person
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