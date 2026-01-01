Fort Bazaar
Galle
Beschreibung
Einleitung
Im bezaubernden kleine Spa können Sie eine Vielzahl von Wellness- und Schönheitsbehandlungen geniessen. Ebenfalls wird im Hotel sowie in der Umgebung eine Auswahl an Aktivitäten und Exkursionen angeboten, unter Anderem authentische Kochkurse, traditionelle Maskenbildnerei, Touren durch Galle in Begleitung eines Einheimischen, Yoga, Surfen, Tauchen sowie Velo-, Regenwald-, und Wahlbeobachtungstouren. Teilweise Live-Unterhaltung am Abend im charmanten Innenhof.
Lage
Ruhig gelegen, innerhalb des historischen Galle Forts. Das lebhafte Zentrum mit vielen hübschen Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten befindet sich in wenigen Gehminuten. Der internationale Flughafen in Colombo liegt rund 2 Fahrstunden entfernt.
Angebot
Das Restaurant & Bar «Church Street Social» ist bekannt für seine herausragende und hochwertige Küche sowie auch für die schmackhaften Cocktails. Es geniesst einen hohen Bekanntheitsgrad innerhalb der Stadt und ist daher bei Hotelgeästen sowie auch auswärtigen Besuchern gleichermassen beliebt.
Zimmer
Die 20 hellen Zimmer und Suiten sind im schlichten, eleganten Stil eingerichtet und sind ausgestattet mit Badezimmer mit Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Tee-/Kaffeekocher und Safe.
Bazaar (15): 35 m2 grosse Zimmer. Sie sind im Parterre gelegen mit Blick sowie direktem Zugang zum bezaubernden Innenhof des Gebäudes.
Banyan (3): 32 m2 gross und verfügen zusätzlich über einen Balkon oder Terrasse, ebenfalls zum Innenhof ausgerichtet.
Bazaar (15): 35 m2 grosse Zimmer. Sie sind im Parterre gelegen mit Blick sowie direktem Zugang zum bezaubernden Innenhof des Gebäudes.
Banyan (3): 32 m2 gross und verfügen zusätzlich über einen Balkon oder Terrasse, ebenfalls zum Innenhof ausgerichtet.
ab CHF 200.– / pro Person
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