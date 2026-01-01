Beschreibung

Einleitung Im bezaubernden kleine Spa können Sie eine Vielzahl von Wellness- und Schönheitsbehandlungen geniessen. Ebenfalls wird im Hotel sowie in der Umgebung eine Auswahl an Aktivitäten und Exkursionen angeboten, unter Anderem authentische Kochkurse, traditionelle Maskenbildnerei, Touren durch Galle in Begleitung eines Einheimischen, Yoga, Surfen, Tauchen sowie Velo-, Regenwald-, und Wahlbeobachtungstouren. Teilweise Live-Unterhaltung am Abend im charmanten Innenhof.

Lage Ruhig gelegen, innerhalb des historischen Galle Forts. Das lebhafte Zentrum mit vielen hübschen Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten befindet sich in wenigen Gehminuten. Der internationale Flughafen in Colombo liegt rund 2 Fahrstunden entfernt.

Angebot Das Restaurant & Bar «Church Street Social» ist bekannt für seine herausragende und hochwertige Küche sowie auch für die schmackhaften Cocktails. Es geniesst einen hohen Bekanntheitsgrad innerhalb der Stadt und ist daher bei Hotelgeästen sowie auch auswärtigen Besuchern gleichermassen beliebt.