Beschreibung

Einleitung Langer, schöner Swimmingpool mit Sicht aufs Meer. Liegestühle mit perfekter Aussicht über den ruhigen Strand. Im Spa können Sie sich mit einer Behandlung verwöhnen lassen. In der Gegend gibt es diverse Ausflüge und Möglichkeiten für Aktivitäten.

Lage Direkt am goldenen Strand von Mirissa gelegen, zwischen Galle und Tangalle. Weitere Strände, Restaurants und Aktivitäten sind in wenigen Minuten mit dem Tuk-Tuk erreichbar. Das charmante Fort in Galle erreichen Sie in ca. 45-60 Fahrminuten, der Flughafen Colombo ist ca. 3 Stunden entfernt.

Angebot Das «71 Bistro & Bar» serviert Ihnen leckere Gerichte aus aller Welt. Die offene Küche offeriert authentische Einblicke in Sri Lankas Kulinarik, die wunderschöne Aussicht direkt auf den Indischen Ozean verleitet zum Träumen. Der Küchenchef macht jede Mahlzeit zu einem Erlebnis.