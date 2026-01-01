Lantern Boutique Hotel
Mirissa
Beschreibung
Einleitung
Langer, schöner Swimmingpool mit Sicht aufs Meer. Liegestühle mit perfekter Aussicht über den ruhigen Strand. Im Spa können Sie sich mit einer Behandlung verwöhnen lassen. In der Gegend gibt es diverse Ausflüge und Möglichkeiten für Aktivitäten.
Lage
Direkt am goldenen Strand von Mirissa gelegen, zwischen Galle und Tangalle. Weitere Strände, Restaurants und Aktivitäten sind in wenigen Minuten mit dem Tuk-Tuk erreichbar. Das charmante Fort in Galle erreichen Sie in ca. 45-60 Fahrminuten, der Flughafen Colombo ist ca. 3 Stunden entfernt.
Angebot
Das «71 Bistro & Bar» serviert Ihnen leckere Gerichte aus aller Welt. Die offene Küche offeriert authentische Einblicke in Sri Lankas Kulinarik, die wunderschöne Aussicht direkt auf den Indischen Ozean verleitet zum Träumen. Der Küchenchef macht jede Mahlzeit zu einem Erlebnis.
Zimmer
Die 6 geräumigen Zimmer im geschmackvollen modernen Stil bieten alle einen grossen Balkon mit Lounge und Blick auf den Ozean. Sie sind komfortabel ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Regendusche.
Deluxe Ocean View (4): Von den 52 m² grossen Zimmern können Sie abends bestens den Sonnenuntergang geniessen.
Ocean Suite (2): Mit 83 m² noch ein wenig geräumiger und zusätzlich mit einem separaten Wohnzimmer. Perfekt zum Entspannen.
Deluxe Ocean View (4): Von den 52 m² grossen Zimmern können Sie abends bestens den Sonnenuntergang geniessen.
Ocean Suite (2): Mit 83 m² noch ein wenig geräumiger und zusätzlich mit einem separaten Wohnzimmer. Perfekt zum Entspannen.
ab CHF 166.– / pro Person
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