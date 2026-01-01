Zentral in Galle, innerhalb des historischen Galle Forts gelegen. Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten sowie auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten und das Meer befinden sich in Gehdistanz. Der internationale Flughafen in Colombo liegt rund 2 Fahrstunden entfernt.

Das Restaurant «39 Bistro, Coffee & Wine Bar» bietet einen schicken Speisesaal drinnen sowie weitere Tische im Freien, im gemütlichen Innenhof. Es erwarten Sie köstlich zubereitete internationale Speisen, frischer Fisch und Meeresfrüchte sowie pikante lokale Köstlichkeiten.

Das Hotel besteht aus dem Hauptgebäude sowie einer zweiten kleinen Villa, nur ein paar Schritte entfernt. Im Haupthaus befinden sich die fünf Zimmer, von welchen jedes einzelne individuell benannt und gestalten ist, sowie acht etwas kleinere Suiten.

Die Zimmer sind 52-60 m² gross und im eleganten Kolonialstil gestalten, je nach Zimmer mit helleren oder dunkleren Holzelementen. Sie alle sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Inter­net­­­zu­gang, Teekocher und Badezimmer mit Dusche. Einige verfügen zusätzlich über eine separate Badewanne.