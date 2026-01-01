Beschreibung

Einleitung Es wird eine grosse Auswahl an spannenden Ausflügen sowie Wassersportaktivitäten wie Kanu fahren, Tauchen und Schnorcheln angeboten.

Lage Das Hotel liegt sehr zentral direkt an der bekannten Pedlar Street inmitten von «Galle Fort». Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Bars sind in Gehdistanz erreichbar. Der internationale Flughafen Colombo Bandaranaika liegt ca. zwei Fahrstunden entfernt.

Angebot Im «Spice Chest» werden vorzügliche lokale sri-lankische Gerichte serviert. Das Restaurant bietet Platz im klimatisierten Innenbereich oder draussen im wunderschönen Innenhof.