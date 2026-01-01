The Merchant Galle Fort
Galle
Beschreibung
Einleitung
Es wird eine grosse Auswahl an spannenden Ausflügen sowie Wassersportaktivitäten wie Kanu fahren, Tauchen und Schnorcheln angeboten.
Lage
Das Hotel liegt sehr zentral direkt an der bekannten Pedlar Street inmitten von «Galle Fort». Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Bars sind in Gehdistanz erreichbar. Der internationale Flughafen Colombo Bandaranaika liegt ca. zwei Fahrstunden entfernt.
Angebot
Im «Spice Chest» werden vorzügliche lokale sri-lankische Gerichte serviert. Das Restaurant bietet Platz im klimatisierten Innenbereich oder draussen im wunderschönen Innenhof.
Zimmer
Die 14 Zimmer sind in einem dreistöckigen Gebäude untergebracht und verfügen über einen Balkon. Alle Zimmer sind gemütlich sowie modern eingerichtet und ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe (4): 21 m² grosse Zimmer
Superior Deluxe (6): gleiche Ausstattung, jedoch mit 26 m² etwas grösser
Premium Deluxe (4): gleiche Ausstattung, jedoch nochmals etwas grösser (29 m²)
Deluxe (4): 21 m² grosse Zimmer
Superior Deluxe (6): gleiche Ausstattung, jedoch mit 26 m² etwas grösser
Premium Deluxe (4): gleiche Ausstattung, jedoch nochmals etwas grösser (29 m²)
ab CHF 91.– / pro Person
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