Faszination Neuseeland Rundreisen

Einmalige Rundreisen durch Neuseeland

Busrundreisen zu geheimnisvollen Orten und seltsamen Vögeln

Ein seltsames Exemplar ist der Kakapo, der Papagei, der weder sprechen noch fliegen kann. Neben Heerscharen von Albatrossen tummeln sich auf Neuseelands grünen Weiden mehr Schafe, als es Einwohner gibt und an den Küsten begegnen Sie Walen oder schwimmen mit Delfinen. Die wilde Natur hat zwischen Flechten und Moosen eine skurrile Geisterwelt geschaffen. Auf unseren Bus-Rundreisen oder alternativ auf Ihren Mietwagenrundreisen erhalten Sie intensive Einblicke in das subtropische Flair der Nordinsel und den herben Charme der Südinsel.

Auf bewährten Pfaden erleben Sie Neuseelands Naturwunder

Wegen der langen Flugzeit von ca. 24 Stunden aus der Schweiz nach Neuseeland ist es ratsam, unterwegs in Asien oder Australien einen Stopp einzulegen. Unsere Spezialisten kombinieren für Sie Flüge, Hotels und Rundreise in Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Reiseleitern. Ihre Rundreise in Neuseeland würzen Sie mit aufregenden Tagesausflügen zu aktiven Vulkanen, zu stürmischen Kaps oder auf der Südinsel mit einem Besuch bei den Pinguinkolonien.

Neuseeland aktiv erleben und in besten Hotels erholen

Ganz egal, ob Sie die Nationalparks besuchen und Wanderungen in der Natur zum Lake Waikaremoana oder an die Abel Tasman Coast unternehmen, Sie übernachten stets in komfortablen Mittelklassehotels. Teilstrecken der Rundreisen führen Sie auch in die lebhaften Städte Auckland oder nach Akaroa. Schneebedeckte Berge am Milford Sound warten auf Sie. Möchten Sie ein Wohnmobil mieten und einsame Buchten entdecken, locken die Ufer der Fjorde und die smaragdgrünen Kraterseen am Mount Tongariro.