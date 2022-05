Lake Tekapo Reisen

Der Ort Lake Tekapo mit seinen 400 Einwohnern ist eine beliebte Zwischenstation für Durchreisende auf der Südinsel Neuseelands. Der gleichnamige See umfasst 83 Quadratkilometer Fläche und besticht durch sein türkisfarbenes Wasser. Diese charakteristische Farbe entsteht dadurch, dass der See von vielen Gletscherbächen gespeist wird. Die Schönheit der Natur wird durch die bis zu 1'900 Meter hohen Berge, die den See umgeben, ergänzt. Der Ort Lake Tekapo, in dem sich Hotels verschiedener Kategorien und ein Campingplatz befinden, ist ganz auf Tourismus ausgerichtet. Vom Ort aus starten Touren zum Mount John, wo Sie das berühmte Mt. John University Observatory besichtigen können. Unsere Spezialisten kennen sich aus und ermöglichen Ihnen einmalige Ferien an einem türkisfarbenen Naturwunder.