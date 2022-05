Die Kauri Coast ist eine einzigartige Landschaft an der Nordwestküste der neuseeländischen Nordinsel. Die Gegend besticht durch ihre zerklüfteten Strände, Dünen, Seen und den einzigartigen Waipoua Forest, in dem sich die ältesten Kauri-Bäume der Welt befinden. Herausragend sind der über 3'000 Jahre alte Kauri-Baum, der „Te matua Ngahere - Vater des Waldes“ mit einem fünf Meter dicken Stamm und der „Tane Mahuta“, welcher mit mehr als 50 Metern Höhe der grösste seiner Art ist. Ursprünglich war das Holz der Kauri-Bäume ein grosses Exportprodukt Neuseelands. Heute stehen sie unter Schutz. Unsere Spezialisten kennen sich aus und ermöglichen Ihre Ferien in einer einzigartigen Natur!