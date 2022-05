Bay of Island Reisen

Bei der Bay of Islands handelt es sich um eine 144 Inseln und traumhafte Küstenabschnitte umfassende Bucht auf der neuseeländischen Nordinsel. Gäste verbringen hier abwechslungsreiche Ferien und erholsame Badetage, erleben abenteuerliche Segeltörns oder den traditionellen Fischfang. James Cook war im Jahr 1769 der erste Europäer, der die Bay of Islands betrat. Die Inseln sind heute Zufluchtsstätte für einheimische bedrohte Tierarten. Auf der Bay of Islands befindet sich die Grabstätte des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser, der auf seinem Anwesen in Kaurinui seine letzten Lebensjahre verbrachte. Unsere Spezialisten planen gerne mit Ihnen gemeinsam Ihre Ferien auf den traumhaften Inseln!